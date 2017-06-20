Михаил Захаров: Якутская ГСХА – школа взросления и становления личности

Якутская государственная сельскохозяйственная академия представляет новый цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это презентация широкому кругу читателей исторической трилогии «Высшее аграрное образование Якутии», знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Школа взросления

Студенческие годы, студенческое братство – незабываемое время в жизни каждого человека. В 1995 году после окончания Мюрюнской средней школы №2 Усть-Алданского улуса я стал студентом Якутского сельскохозяйственного института, а с 1996 года ЯГСХА. Мы, вчерашние школьники, мальчишки из разных улусов республики, были молоды, беспечны, горячи, самоуверенны. Что говорить, группа у нас была веселая.

Первые три года учебы дались мне и многим моим друзьям нелегко. Мы собираемся с однокурсниками и сейчас, когда стали взрослыми и солидными людьми. В 2015 году отмечали 15-летие нашего выпуска. Выпускники нашего курса трудятся сегодня в разных уголках нашей республики. Годы учебы в Академии научили многому, и прежде всего – не бояться трудностей, проявлять волю, характер, упорство, анализировать ситуацию и принимать правильные решения, уважительно относиться к людям. Академия для нас стала школой взросления и становления личности. Это очень помогло мне в дальнейшей жизни. В 2008 году, по приглашению главы Оймяконского района, я переехал в один из крупнейших золотодобывающих районов республики и возглавил работу отдела промышленности районной администрации. В 2011 году стал руководителем Оймяконского отделения политической партии «Единая Россия», а в 2012 году был избран на пост главы Оймяконского района. Жители Полюса холода оказали мне огромный кредит доверия. Сегодня на мне лежит огромная ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие целого района, за судьбы его жителей. Я обязан многим людям, которые дали мне мудрые наставления и советы, научили не бояться трудностей и невзгод, с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее. Среди них, конечно же, преподаватели, сотрудники, мои однокурсники по академии.

Глава Оймяконского улуса, выпускник 2000 года Михаил Захаров