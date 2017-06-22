Якутская государственная сельскохозяйственная академия представляет новый цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это презентация широкому кругу читателей исторической трилогии «Высшее аграрное образование Якутии», знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Стань студентом моей любимой Якутской ГСХА!

Все пять лет обучения в Академии были не­забываемыми. С первого курса я старалась учиться на отлично. Мне была интересна моя про­фессия, поэтому много времени уделяла учебе.

Как принято, начали учебу с трудовой пра­ктики. Я попала в самую лучшую группу под ру­ководством доцента кафедры «Агрономии», кандидата сельскохозяйственных наук С.А. Владимировой в научную лабораторию «Декоративное растениеводство с основами фито­дизайна». Именно там началось наше знакомство с однокурсниками и с веселой студенческой жиз­нью, сложились первые впечатления об академии.

Во время учебы получила много грамот, наград и именную стипендию профессора А.И. Павловой за отличную учебу и за участие в общественной жизни академии. Принимала участие в различных конкурсах, научных конференциях, мероприятиях, также побывала на XIII Съезде женщин Якутии в составе женщин-активистов из академии. В нашем факультете ежегодно проводится конкурс лучших отчетов производственной практики. Приятно было занять первое место, послушать отзывы ува­жаемых преподавателей и получить поощрение, причем немалую сумму, которая очень понадоби­лась потом на банкете. Каждый студент ЯГСХА знает об ежегодном, самом ярком студенческом фе­стивале – «Академическая весна», где участвуют команды из всего факультета. Конкурсы проводят­ся по разным направлениям: научные, спортивные, культурные. Этот фестиваль объединил студентов разных курсов нашего факультета в одну сплочен­ную команду, с одним дыханием, с одной целью. Для меня этот фестиваль до сих остается одним из самых ярких моментов, потому что на этом фести­вале наш факультет постоянно занимал первые и призовые места!

С первого курса занималась в научном круж­ке по экологии, где комплексно исследовали каче­ство воды озера «Сайсары», выступали на научных конференциях, руководитель, доцент кафедры «Физиологии сельскохозяйственных животных и экологии» Н.В. Попова – наш любимый куратор. А также занималась в философском кружке «Сылык» профессора К.Д. Уткина, в литературном кружке «Чокуур» профессора А.В. Чугунова.

Занятия в студенческом кружке «Кинолог», в учебно-производст­венной ветеринарной клинике «Ай­болит», под руководством профес­сора, кандидата сельскохозяйственных наук В.Ф. Ядрихинского стали фундаментом для моей бу­дущей работы. Именно там прош­ла настоящую практику и набрала полезный, необходимый опыт. Вот такая активная и творческая жизнь была у меня в академии…

Сплоченный коллектив, постоянная подготовка к учебе, пра­ктическим и выездным занятиям, мероприятиям, выступления, кон­ференции, учебные практики, кон­курсные программы наполняли жизнь каждого студента, делали ее богаче, интереснее и разнообраз­ие.

Прекрасный преподавательский состав под руководством нашего уважаемого ректора, заслу­женного деятеля науки Российской Федерации, до­ктора биологических наук, профессора, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн), Леонида Владимирова. Это очень ин­тересные, добрые и отзывчивые люди, прекрасно владеющие предметом и умеющие преподнести материал на высшем уровне. ЯГСХА является дос­тойным высшим учебным заведением и занимает одно из ведущих мест в системе высшего образо­вания. Я очень довольна учебным процессом, бла­годарна всем преподавателям.

Наша студенческая группа «Вет-04-А» была дружная, отношения между студентами склады­вались теплые и приятные. С большой гордостью хочу сказать, что большая половина нашей группы работают по специальности и занимают управлен­ческие должности. Все мы жили в одном обще­житии, на одном этаже, как одна большая семья. Если студент учится хорошо и активно участвует в жизни академии, то проблем никогда не будет ни с общежитием, ни с учебой, ни со стипендией. Наша староста К.П. Романова помогала всем нам все эти 5 лет, по праздникам каждому дарила свои самодельные открытки, которые хранятся в альбо­мах с фотографиями студенческой жизни. О таких моментах можно писать бесконечно…

По истечении 5 лет учёбы осталось много хо­роших впечатлений от событий, пережитых за это время. Я могу с уверенностью сказать, что ЯГСХА дала мне не только хорошую базу знаний, но и за­мечательных друзей, круг общения. Здесь, в акаде­мии, происходило становление меня как личности, формирование нового взгляда на мир. Никогда не пожалею о сделанном выборе, профессия ветери­нарного врача востребована, ответственна и очень интересна.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто окру­жал меня все эти годы. Они стали для меня самы­ми запоминающимися и счастливыми, благодаря им прочувствовала на себе все прелести настоящей студенческой жизни. Не стану вдаваться в подроб­ности и говорить, какие прелести я имею в виду с одним-единственным расчётом: каждый сам захо­чет всё это испытать, став студентом моей люби­мой Якутской ГСХА!

заведующий виварием Медицинского института СВФУ, соискатель ЯНИИСХ Марина Спиридонова