Якутская государственная сельскохозяйственная академия представляет новый цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это презентация широкому кругу читателей исторической трилогии «Высшее аграрное образование Якутии», знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.
Стань студентом моей любимой Якутской ГСХА!
Все пять лет обучения в Академии были незабываемыми. С первого курса я старалась учиться на отлично. Мне была интересна моя профессия, поэтому много времени уделяла учебе.
Как принято, начали учебу с трудовой практики. Я попала в самую лучшую группу под руководством доцента кафедры «Агрономии», кандидата сельскохозяйственных наук С.А. Владимировой в научную лабораторию «Декоративное растениеводство с основами фитодизайна». Именно там началось наше знакомство с однокурсниками и с веселой студенческой жизнью, сложились первые впечатления об академии.
Во время учебы получила много грамот, наград и именную стипендию профессора А.И. Павловой за отличную учебу и за участие в общественной жизни академии. Принимала участие в различных конкурсах, научных конференциях, мероприятиях, также побывала на XIII Съезде женщин Якутии в составе женщин-активистов из академии. В нашем факультете ежегодно проводится конкурс лучших отчетов производственной практики. Приятно было занять первое место, послушать отзывы уважаемых преподавателей и получить поощрение, причем немалую сумму, которая очень понадобилась потом на банкете. Каждый студент ЯГСХА знает об ежегодном, самом ярком студенческом фестивале – «Академическая весна», где участвуют команды из всего факультета. Конкурсы проводятся по разным направлениям: научные, спортивные, культурные. Этот фестиваль объединил студентов разных курсов нашего факультета в одну сплоченную команду, с одним дыханием, с одной целью. Для меня этот фестиваль до сих остается одним из самых ярких моментов, потому что на этом фестивале наш факультет постоянно занимал первые и призовые места!
С первого курса занималась в научном кружке по экологии, где комплексно исследовали качество воды озера «Сайсары», выступали на научных конференциях, руководитель, доцент кафедры «Физиологии сельскохозяйственных животных и экологии» Н.В. Попова – наш любимый куратор. А также занималась в философском кружке «Сылык» профессора К.Д. Уткина, в литературном кружке «Чокуур» профессора А.В. Чугунова.
Занятия в студенческом кружке «Кинолог», в учебно-производственной ветеринарной клинике «Айболит», под руководством профессора, кандидата сельскохозяйственных наук В.Ф. Ядрихинского стали фундаментом для моей будущей работы. Именно там прошла настоящую практику и набрала полезный, необходимый опыт. Вот такая активная и творческая жизнь была у меня в академии…
Сплоченный коллектив, постоянная подготовка к учебе, практическим и выездным занятиям, мероприятиям, выступления, конференции, учебные практики, конкурсные программы наполняли жизнь каждого студента, делали ее богаче, интереснее и разнообразие.
Прекрасный преподавательский состав под руководством нашего уважаемого ректора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора биологических наук, профессора, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн), Леонида Владимирова. Это очень интересные, добрые и отзывчивые люди, прекрасно владеющие предметом и умеющие преподнести материал на высшем уровне. ЯГСХА является достойным высшим учебным заведением и занимает одно из ведущих мест в системе высшего образования. Я очень довольна учебным процессом, благодарна всем преподавателям.
Наша студенческая группа «Вет-04-А» была дружная, отношения между студентами складывались теплые и приятные. С большой гордостью хочу сказать, что большая половина нашей группы работают по специальности и занимают управленческие должности. Все мы жили в одном общежитии, на одном этаже, как одна большая семья. Если студент учится хорошо и активно участвует в жизни академии, то проблем никогда не будет ни с общежитием, ни с учебой, ни со стипендией. Наша староста К.П. Романова помогала всем нам все эти 5 лет, по праздникам каждому дарила свои самодельные открытки, которые хранятся в альбомах с фотографиями студенческой жизни. О таких моментах можно писать бесконечно…
По истечении 5 лет учёбы осталось много хороших впечатлений от событий, пережитых за это время. Я могу с уверенностью сказать, что ЯГСХА дала мне не только хорошую базу знаний, но и замечательных друзей, круг общения. Здесь, в академии, происходило становление меня как личности, формирование нового взгляда на мир. Никогда не пожалею о сделанном выборе, профессия ветеринарного врача востребована, ответственна и очень интересна.
Хочу сказать большое спасибо всем, кто окружал меня все эти годы. Они стали для меня самыми запоминающимися и счастливыми, благодаря им прочувствовала на себе все прелести настоящей студенческой жизни. Не стану вдаваться в подробности и говорить, какие прелести я имею в виду с одним-единственным расчётом: каждый сам захочет всё это испытать, став студентом моей любимой Якутской ГСХА!
заведующий виварием Медицинского института СВФУ, соискатель ЯНИИСХ Марина Спиридонова