Лучшие проекты по сохранению языкового многообразия получат всероссийскую премию

Начался прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Ее смогут получить авторы мультимедийных, научных и других проектов по шести номинациям.

В рамках премии предусмотрено 6 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».

Прием заявок завершится 15 мая. А уже в июне в рамках III Ливадийского форума пройдет церемония вручения премии. В составе экспертного совета премии — известные в стране и мире ученые, общественные деятели. Всю информацию по подаче заявки и положение конкурса можно найти на сайте Федерального агентства по делам национальностей.

Об учреждении награды 21 февраля, в Международный день родного языка, объявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. По его словам, она направлена на сохранение уникальной особенности России – многоязычия.