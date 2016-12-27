Лучшие педработники и студенты профобразования получат денежные поощрения от Главы

10 лучших педработников и 5 студентов профессиональных образовательных организаций получат денежное вознаграждение от Главы республики, сообщили в пресс-службе министерства.
Глава республики Егор Борисов лучшим педагогическим работникам и студентам профобразования присудил единовременные денежные поощрения.
По итогам работы экспертных и межведомственных комиссий высокую оценку результатов педагогической деятельности получили:
— Баишева Ираида Ивановна, мастер производственного обучения ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»;
— Булдакова Анастасия Михайловна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера»;
— Григорьева Сардана Вячеславовна, преподаватель УСПО «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации»;
— Данилова Светлана Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж»;
— Дорогунова Любовь Ивановна, мастер производственного обучения ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум»;
— Ноговицын Иван Иванович, мастер производственного обучения ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»;
— Ноговицына Нина Анатольевна, преподаватель ГБОУ СПО РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»;
— Оранская Галина Ивановна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум»;
— Саввина Елена Викторовна, преподаватель ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина»;
— Харитонова Виктория Викторовна, преподаватель ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса».
В 2016 году значительные достижения во всероссийских, республиканских конкурсах, олимпиадах и конференциях профессионального мастерства проявили:
— Внуков Владислав Евгеньевич, студент ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном»;
— Кириллин Степан Игоревич, студент УСПО «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации»;
— Павлова Вера Валерьевна, студентка ГБОУ СПО РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»;
— Пилипенко Тимофей Михайлович, студентка ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум»;
— Перевалова Сардана Гавриловна, студентка ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов Севера».
Отметим, размер поощрения преподавателей и студентов составляет 200 000 (двести тысяч) рублей и 40 000 (сорок тысяч) рублей каждому.
Министерство профобразования Якутии в лице министра Михаила Присяжного поздравляет педагогических работников и обучающихся профессиональных образовательных организаций – обладателей денежных поощрений и желает им в Новом году дальнейших успехов!