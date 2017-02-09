Из ЕГЭ по физике, химии и биологии уберут тестовую часть

Устная часть основного государственного экзамена по русскому языку для девятых классов может появиться уже в этом году. Правда, пока в «пилотных» школах и только в Якутске. Об этом на пресс-конференции заявила директор Центра мониторинга качества образования Минобрнауки республики Надежда Попова.

«Массово такой экзамен планируется ввести в России только в 2018 году. В этом году он будет проводиться в пилотном режиме в нескольких регионах. Мы, возможно, тоже примем участие, пока все находится на стадии обсуждения. Скорее всего, это будут два пункта в Якутске. Какие конкретно школы станут экспериментаторами, тоже пока неизвестно», — сказала Надежда Попова.

Она добавила, что в 2017 году Дни открытых дверей Центра мониторинга качества образования пройдут не только в Якутске, но и близлежащих улусах. Родители и дети смогут встретиться со специалистами центра, работниками Минобрнауки Якутии, Института развития образования и повышения квалификации, психологами, получить достоверную информацию об ЕГЭ из первых уст. В прошлом году в мероприятиях приняли участие выпускники-стобалльники, которые поделились своим опытом подготовки к экзаменам. Завершаются встречи родительскими собраниями, где мамы и папы могут получить ответы на все интересующие их вопросы.

Единый госэкзамен в республике нынче будет проводиться в 17-й раз. Одним из новшеств станет отсутствие тестовой части по физике, биологии и химии. Кроме того, изменилась и продолжительность сдачи экзамена по биологии, она увеличилась на 30 минут. Напомним, что с 2016 года выпускники могут подать аппеляцию по электронной очереди.

Если до 2016 года ученики девятых классов сдавали два обязательных экзамена и два по выбору и результаты последних никак не влияли на получение аттестата, то в этом году для получения итогового документа им нужно сдать успешно все четыре экзамена. При этом они могут пересдать только два предмета.

Дети с ограниченными возможностями здоровья по желанию могут сдать только два обязательных экзамена при предоставлении соответствующих справок о состоянии здоровья.

Расписание Всероссийских проверочных работ уже опубликовано на сайте Рособрнадзора. Четвероклассникам предстоят испытания по русскому языку и математике, пятиклассники вдобавок к этим предметам проверят свои знания по истории и биологии. В этом году ВПР по физике, химии, биологии, географии, истории предстоит сдать также и выпускникам школ. В какой форме они будут проходить, неизвестно.

«Это обычные контрольные работы по разным предметам, а вовсе не ЕГЭ, как преподносят СМИ. Не нужно их бояться. Они проводятся по единым заданиям по всей России и оцениваются также по единым критериям ФИПИ, — подчеркнула Надежда Попова. — Результаты этих проверочных работ не влияют на получение аттестата или перевод в следующий класс. Даже итоговая оценка, если того не желают родители и дети, может не выставляться в журнал».