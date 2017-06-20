Феодосия Габышева: Золотая медаль Лондонской выставки – успех всего учебного книгоиздания Якутии

На днях пришла радостная новость о том, что учебные пособия «Төрүт дьарык» (Традиционные занятия) для 1-4 классов, разработанные на основе исследований Научно-исследовательского института национальных школ Республики Саха (Якутия), удостоены золотой медали престижной Лондонской книжной выставки, прошедшей в Великобритании в марте 2017 года. В связи с этим мы попросили прокомментировать это достижение доктора педагогических наук, профессора, первого заместителя министра образования и науки республики Феодосию Габышеву.

– Феодосия Васильевна, в нашей республике многие годы развивается система создания и издания учебно-методической литературы. Нам важно знать ваше мнение по поводу высокой оценки международными экспертами учебных пособий для наших детей, обучающихся на родном языке.

– Безусловно, это успех всей региональной системы образования. Прежде всего, поздравляем авторов учебно-методического комплекса «Төрүт дьарык» под руководством кандидата педагогических наук, профессора, заслуженного работника науки и образования Российской академии естествознания Гавриила Федорова с высокой наградой! Это итог многолетней научно-исследовательской, экспериментальной работы всего творческого коллектива – ученых, учителей Хоробутской средней общеобразовательной школы Мегино-Кангаласского улуса. Пособия выпущены Национальным книжным издательством «Бичик» по заказу министерства образования.

– В чем заключается их уникальность?

– Насколько нам известно, а также по подтверждению РАЕ и других авторитетных научных сообществ, только в Якутии изданы учебные пособия, разработанные на основе интеграции научных и традиционных знаний, технологии развивающего обучения и этнопедагогических методов воспитания. Содержание и методы подачи учебного материала полностью соответствуют целям и требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Авторы доступно и увлекательно излагают образовательный материал, прививающий школьникам знания и умения по традиционным видам хозяйствования (разведение крупного рогатого скота, коневодство, охота, рыболовство, оленеводство, растениеводство), а также по основам безопасности, соблюдению национальных обычаев и участию в обрядах. Например, с помощью разных способов действий дети учатся наблюдать за домашними животными, различать их по возрасту и масти, ухаживать за их детенышами, делать план аласа с помощью условных знаков, моделировать разные виды изгородей, определять виды растений, кустарников, деревьев, растущих в окрестностях.

– Судя по наименованию, пособие предназначено для якутских школ. Изданы ли такие пособия для детей коренных народов Севера?

– В рамках реализации проекта по развитию кочевого образования научными сотрудниками Института национальных школ создано учебное пособие «Умение жить на Севере». Это учебное пособие учит детей способам выживания и соблюдения безопасности, выработанным коренными малочисленными народами в суровых условиях Севера, а также основам оленеводства, рыболовства, охоты, сбора дикоросов, технологиям приготовления еды и шитья одежды в условиях кочевья.

– На каких уроках дети могут учиться по этим учебным пособиям? Ведь раньше у нас не было таких учебных предметов.

– Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования предоставляют каждой школе возможность разрабатывать основную образовательную программу с учётом социокультурной специфики территории, на которой они функционируют. Например, они могут ввести дополнительный учебный предмет и различные формы внеурочной деятельности по совместному решению педагогического коллектива, родителей и обучающихся. Таким образом, агропрофилированная школа Сунтарского улуса может ввести учебный курс «Төрүт дьарык», а кочевая школа в Оленекском улусе – «Умение жить на Севере». Отмечаю, что эти учебные пособия пользуются большим спросом и среди городских школ, а «Умение жить на Севере» востребовано в других регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

– А школьные учебники по другим учебным предметам раньше получали такие высокие профессиональные награды?

– Для нашей республики, в частности, для Института национальных школ Республики Саха (Якутия), это не первая награда, полученная за пределами России. В 1972 году дипломом I степени международной выставки в Монреале был награжден «Букварь», созданный Марией Охлопковой с участием народного писателя Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллона. Теоретической базой этого учебника также является система развивающего обучения, букварь тоже издан после серьёзной экспериментальной работы в сельских школах. Учебник получил высокую оценку основоположников системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова и признание многих поколений учителей начальных классов и родителей. Букварь в последний раз переиздан в 2010 году. В системе начального образования республики используется примерно 50 лет. Благодаря развивающей методике, заложенной в основу букваря, в 1960-1970 годах существенно повысилось качество обучения грамоте и чтению, сократились сроки букварного периода на полгода.

– В чем секрет такого успеха учебников для якутских школ?

– На мой взгляд, секрет заключается в том, что мы, прежде всего, смогли создать и сохранить Научно-исследовательский институт национальных школ, передающий историю и традиции разработки учебников молодым учёным-авторам и развивающий инновационные подходы к разработке учебников на основе научных исследований.

– Как долго создаются такие качественные учебники, обучающие несколько поколений школьников? Получается, что дети могут обучаться по тем учебникам, по которым в свое время учились их родители.

– Есть такие учебники, ставшие классическими, но их очень мало. Научную модель, совершенно новый тип учебника могут создать только хорошо подготовленные высококвалифицированные специалисты, работающие на междисциплинарном уровне – ученые-методисты, владеющие предметным содержанием, образовательными технологиями и технологией разработки учебно-методических комплексов, а также методами проведения педагогических экспериментов. Сложнее всего разрабатывать учебники для начальных классов. Раньше считалось, что один учебник создается в течение как минимум трех лет с учётом апробации в школе, этапа экспертизы, доработки и подготовки к изданию. Затем при каждом переиздании дорабатывается. Есть стабильные учебники, созданные на основе фундаментельных исследований, которые работают на протяжении 30-40 лет. В таких случаях дети иногда могут учиться по учебникам своих родителей. Конечно, по художественному оформлению, полиграфическому исполнению меняются, но методическая структура и содержание остаются. К таким учебникам, например, можно отнести «Математику» Н.Я. Виленкина для 5-6 классов, которые впервые были выпущены в 1970 году, а в 2016 году переизданы 35-ый раз. По русскому языку – учебники для начальных классов Т.Г. Рамзаевой, знаменитая «Азбука» В.Г. Горецкого, действующая сначала как пробная, а затем стабильная с 1977 года по настоящее время (УМК «Школа России»), учебники Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.М. Рыбченковой, М.М. Разумовской и других, издаваемые с 1980-х годов.

– По новым требованиям учебники должны иметь электронные приложения и включаться в федеральный перечень учебников. Какая работа у нас ведется в этом направлении?

– В нашей республике два книжных издательства – «Бичик» и «Дани Алмас» – включены в федеральный реестр издательств, обладающих правом выпускать учебную литературу. Они также ведут работу по включению учебников в федеральный перечень. Эти издательства имеют возможность обеспечивать полиграфическое качество учебников и техническое качество их электронных версий. Это тоже достижение республиканского учебного книгоиздания.

– Могут ли электронные учебники, образовательные порталы полностью заменить традиционные учебники на бумажных носителях?

– Это самый актуальный вопрос в области современных образовательных ресурсов, к которым также относятся бумажные учебники в составе учебно-методического комплекса. Безусловно, будущее за электронными учебниками, цифровым образованием, которые обеспечивают мобильность, интерактивность, доступность, открытость образования. В ближайшее время у нас появится республиканский образовательный портал, способствующий формированию у детей региональной и этнокультурной идентичностей. Но бумажные учебники, особенно в начальной школе, всегда будут востребованы. Ведь необходимо передать детям наши традиции и ценности художественного чтения, книжной культуры и соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации образовательной деятельности младших школьников.

– Благодарим за интервью, предоставленную возможность ознакомиться с вопросами создания учебников для наших детей. И последний вопрос. Ваши планы и пожелания по развитию республиканских образовательных ресурсов?

– Прежде всего, нам необходимо быстрыми темпами реализовать резолюцию Первого республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры, проведённого 4-5 апреля этого года, по созданию образовательных ресурсов нового поколения на государственных и официальных языках Республики Саха (Якутия). Мы должны разработать учебники, пособия на основе эффективных образовательных технологий, обеспечивающих не только качество обучения, но и развитие личности, двуязычия, многоязычия, а также при издании использовать все возможности современного дизайна и достижения полиграфии. Перспективы развития учебно-методического обеспечения школ коренных малочисленных народов Севера мы планируем сначала обсуждать на федеральном уровне. Для этого мы инициировали проведение 20-21 ноября этого года в Санкт-Петербурге Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. А самое главное пожелание – выделение системе образования достаточного бюджетного финансирования для разработки, выпуска, приобретения учебной литературы.