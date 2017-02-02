Феодосия Габышева о создании новых учебных мест в школах республики

В конце февраля прошлого года была принята новая государственная программа «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях РС(Я) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы», направлена на обеспечение односменного обучения. Не секрет, что в Якутске, Нерюнгри, Мирном и в районных центрах школы переполнены. О том, как реализуется данная программа, рассказала первый заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева.

— Феодосия Васильевна, расскажите о работе по ликвидации второй смены на федеральном уровне.

— Подготовительный этап работы начался в 2015 году. Председателем правительства Галиной Данчиковой было принято принципиальное решение по активному участию республики в федеральной программе. В адрес правительства Российской Федерации были направлены предложения главы республики Егора Борисова. Самое главное – впоследствии они были учтены в федеральных нормативных правовых актах. Во-первых, мы предложили дифференцировать мощность школ. Если взять наш регион, то при строительстве образовательных учреждений необходимо учесть специфику условий вечной мерзлоты, неравномерную заселенность территорий. Для города Якутска оптимальная мощность школы – 500 мест, в селах – меньше. Во-вторых, в отдаленных наслегах для оптимизации расходов на содержание объектов целесообразно строительство совмещенных объектов «школа-детский сад». Они также могут быть разной мощности.

— Как будет реализовываться эта программа на республиканском уровне?

— В целях привлечения федеральных средств под руководством Галины Данчиковой была разработана и принята республиканская программа, которая рассчитана на 10 лет и реализуется в два этапа: I этап (2016-2020 годы) – перевод в первую смену 1-4 и 10-11(12) классов, II этап (2021-2025 годы) – перевод в первую смену 5-9 классов.

Мы планируем создать 58 452 новых места. Пути реализации программы различные: строительство новых зданий, капитальный ремонт, реконструкция, приобретение зданий и помещений, оптимизация загруженности школ.

В марте прошлого года среди субъектов был объявлен конкурсный отбор на получение федеральной субсидии. Заявки представили почти все субъекты, из них прошли отбор 57, в том числе и наша республика. Полученные из федерального бюджета 387 млн 767 тыс. рублей были направлены на строительство и оснащение школы №18 на 360 мест в Якутске и на капитальный ремонт 14 объектов образования в пяти районах и столице региона.

Отрадно, что совместная работа правительства, министерства образования и других органов исполнительной власти республики была оценена на федеральном уровне, и решением кабинета министров страны Якутии была предоставлена дополнительная субсидия в размере 149 млн 199 тыс. рублей. Эти средства направлены на приобретение здания школы на 120 учащихся в Жулейском наслеге Таттинского улуса. Таким образом, общий размер федеральной субсидии в 2016 году составил 536 млн 966 тыс. рублей.

Не все субъекты своевременно смогли выполнить обязательства. Порядка шести регионов вернули выделенные федеральные средства.

— Действительно проделана огромная работа. А как обстоят дела в 2017 году? Реализация программы продолжается?

— Да, программа продолжает работать. В середине января состоялась встреча главы Егора Борисова с министром образования и науки России Ольгой Васильевой с участием депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковой и министра образования и науки Владимира Егорова. По итогам данной встречи Якутия заручилась поддержкой федерального министерства в дальнейшей реализации программы по ликвидации второй смены. Как и в прошлом году, мы представили заявку. И буквально вчера получили распоряжение правительства РФ о том, что республика включена в список 57 субъектов, получающих федеральную субсидию в 2017 году. Заявки представили 70 регионов, но к рассмотрению конкурсной комиссии был допущен 61. Мы вошли в десятку субъектов, которым предоставлен максимальный размер субсидии – 729 млн 418,7 тыс. рублей. Мы с уверенностью заявляем, что задача обеспечения 90% обучающихся в одну смену будет решена. Наша цель – создать 1 618 новых мест путем строительства и приобретения школ.