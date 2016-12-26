Федеральный эксперт: Якутия является одним из лидеров по развитию дополнительного образования

Директор Центра социально-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ, доцент, кандидат психологических наук Сергей Косарецкий, принявший участие в межрегиональной научно-практической конференции “Инновации в дополнительном образовании: опыт и перспективы” 22-23 декабря в Якутске, высоко оценил региональную систему допобразования.

«Якутия в этом году стала победителем федерального конкурса по реализации проектов модернизации дополнительного образования, и я, как федеральный эксперт проекта, могу констатировать, что республика демонстрировала очень качественные результаты. В дни работы конференции я имел возможность убедиться в этом», — отметил Сергей Косарецкий.

По его словам, в республике развиваются не только организационно-управленческие механизмы, в том числе такие передовые инструменты, как персонифицированное финансирование, независимая оценка качества, но и ведется интересная работа в области содержания дополнительного образования, новых технологий, партнерства, социокультурного взаимодействия.

«Есть все основания говорить, что Якутия является одним из лидеров по развитию дополнительного образования. Мы видим то внимание и поддержку, которая оказывается со стороны руководства республики, как активно в этом направлении работает министерство образования и науки. Есть уверенность в том, что опыт Якутии представляет интерес для других регионов, и мы будем стараться его распространять в масштабе страны”, — отметил эксперт во время пресс-подхода.