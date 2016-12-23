Ежегодно более 200 студентов СВФУ проходят зарубежные стажировки в различных странах мира

Студенты и молодые ученые Северо-Восточного федерального университета могут повысить свой уровень знаний по стипендиальным и обменным программ с вузами-партнерами, сообщают в управлении международных связей СВФУ.

Ежегодно более 200 студентов проходят зарубежные стажировки по различным программам, в рамках договоров по обмену студентами в университетах Южной Кореи, Китая, Японии, США, Канады, Австрии, Франции и Германии. «Мы помогаем студентам и аспирантам СВФУ в организации их обучения, стажировок за рубежом. Для обучения в зарубежных вузах от студента требуется отличная академическая успеваемость и хорошее владение языком», – поясняет начальник управления — проректор по международному сотрудничеству СВФУ Владлен Кугунуров.

Более популярными являются программы академической мобильности с южнокорейскими и китайскими вузами, а также программа «North2North», отмечает Владлен Кугунуров. «Программа приполярной мобильности студентов «North2North» позволяет студентам проходить обучение в университетах Скандинавии и Северной Америки. Она рассчитана на обучение в вузах-членах Университета Арктики в течение 1 и 2 семестров», – поделился он.

Студентка Инженерно-технического института СВФУ Туйаара Кривошапкина прошла стажировку в Испании в Университете Деусто. Она отметила, что обучение дало возможность повысить уровень владения английским языком и выучить испанский язык. «Я узнала и научилась многому. Уверена, опыт зарубежной стажировки обязательно пригодится мне в моей будущей работе, карьере», – подчеркнула студентка.

Как сообщили сотрудники управления международных связей, практически во всех вузах студентам предоставляется стипендия, которая покрывает расходы на проживание. «Наш вуз имеет обменную программу с Университетом Северной Британской Колумбии, где студент может подать заявление на специальную стипендию для студентов СВФУ. Ее хватает на оплату за проживание в общежитии», – отмечают они.

Подробно со всеми программами студенты могут ознакомиться на странице управления международный связей СВФУ в рубрике «Обучение за рубежом».