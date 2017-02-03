Евгений Чекин поздравил выпускников президентской программы подготовки кадров

Председатель правительства республики Евгений Чекин торжественно вручил красные дипломы выпускникам президентской программы подготовки управленческих кадров в Российской Федерации, которой в этом году исполняется 20 лет.

Обращаясь к дипломированным специалистам, Евгений Чекин отметил уникальность пройденной ими программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Премьер подчеркнул, что в наше время уже недостаточно иметь одно образование, нужно развиваться, совершенствоваться, двигаться вперед и достигать новых профессиональных высот. «Время диктует свои требования, и молодежь сегодня старается получить несколько профессий, чтобы реализовать себя», — заметил Евгений Чекин.

Он обратил внимание на то, что сегодня выпускники программы составляют фундамент для развития бизнеса, экономики республики. Многие работают на руководящих постах, состоят в кадровом резерве региона, большинство проектов выпускников уже реализуются во благо Якутии.

Далее о подготовке управленческих кадров по президентской программе рассказала ректор Высшей школы инновационного менеджмента при главе РС(Я) Сардана Татаринова.

Она отметила, что государственный план подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России выполняется с 1997 года. За эти годы профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошли более 450 специалистов разных отраслей экономики республики.

Ректор подчеркнула, что в этом учебном году специалисты по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации обучались в Российской академии народного хозяйства при президенте РФ и в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова.

Итогом прошедшего учебного года являются 19 выпускников, энергичных, инициативных, владеющих современными знаниями в различных сферах экономики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.