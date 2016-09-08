Экспедиция СВФУ обнаружила рунические письмена древних якутов

Этим летом завершилась экспедиция ученых Музея письменности Северо-Восточного федерального университета и студентов института языков и культуры народов Северо-Востока РФ. В течение двух недель группа сплавилась по рекам Синяя и Лена в поисках рунических письмен древних якутов.

По словам ведущего методиста музея Евгения Горохова, экспедиция обнаружила письмена, примерно относящиеся к средневековью, ранее описанные доцентом Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Герасимом Левиным.

«Рунические письмена говорят о том, что до прихода русских у якутов была своя письменность – это свидетельствует об уровне развития народа. Об этом много писал Герасим Левин. Найденные в Якутии надписи перекликаются с древнетюркской руникой народов степи – Монголии, Прибайкалья. Ученые пока не расшифровали для надписи – слишком мало найденных образцов», – рассказывает Евгений Горохов.

Руководитель экспедиции говорит, что образцы надписей трудно сохраняются – этому мешают время и человеческий фактор. «В рунах не содержится органика, поэтому анализы не определяют возраст письмен. Мы можем восстановить картину, сравнивая и сопоставляя с ранее найденными образцами. Люди тоже разрушают образцы, поэтому иногда старожилы даже ученым не хотят раскрывать места, где сохранились древне якутские руны», – делится Евгений Горохов.

«Результатами научных экспедиций мы хотим доказать, что у якутов была своя письменность. Мы довольны проделанной работой, студенты готовят отчеты о практике, научные проекты», – отметил ведущий методист. Обнаруженные на Синей образцы были задокументированы, запечатлены на фотографиях и будут выставлены в музее в этом году. Сотрудники планируют продолжить исследования в Прибайкалье для изучения наследия курыкан.