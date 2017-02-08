Диктант на якутском языке в СВФУ написали по роману народного писателя Якутии Василия Яковлева – Дал

Более 170 студентов Северо-Восточного федерального университета и других учебных заведений столицы стали участниками акции «Сахалыы диктант» – проверили свои знания якутского языка, вчера, 7 февраля.

В этом году опорным текстом стал отрывок произведения народного писателя Якутии Василия Яковлева – Далан «Рассказ» («Кэпсээн»). «Радует, что студенты решили проверить свою грамотность. Похвально то, что писать диктант пришли даже те, для которых якутский не является родным», – отмечает координатор акции, заведующий Лабораторией экспериментальной филологии Института языков и культуры народов Северо-Востока СВФУ Ирина Сорова. Текст состоял из 205 слов, сложность отрывка – средняя.

Результаты этой акции будут озвучены 13 февраля в 17.00 в Культурном центре «Сергеляхские огни» СВФУ на торжественном вечере, посвященном дню родного языка. Заранее ознакомиться со своими результатами можно на кафедре якутского языка СВФУ, где каждому индивидуально укажут ошибки и разьяснят грамматику текста.

Те, кто не успел подойти сегодня на акцию в университет, могут успеть проверить знания якутского языка в субботу, 11 февраля с 14:00 в Национальной библиотеке республики имени А.С. Пушкина.

Напомним, что в прошлом году в диктанте участвовало 205 человек, из которых оценку «хорошо» смогли получить только 40 участников. Лучшие результаты показали Марианна Аргунова из института языков и культуры народов и Инга Архипова из педагогического института – они написали диктант на «отлично».