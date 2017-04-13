Будут выявлены лучшие кабинеты детских движений

15 апреля завершится заочный смотр-конкурс кабинетов детского движения. Смотр-конкурс проводится для укрепления учебно-материальной базы и улучшения работы кабинетов детского движения в образовательных организациях.

Участники предоставляют на конкурс материалы, раскрывающие деятельность кабинета (документация, фото-видеоматериалы, презентации)

Деятельность кабинетов детского движения оценивается по наличию стендов об организации детского движения, накоплению и использованию учебно-методических пособий, по внешнему виду, эстетике и техническому обеспечению.

Участникам нужно предоставить паспорт кабинета, план работы кабинета, его качество и актуальность, учет выполнения работы, опись имущества и оборудования, находящегося в кабинете, каталог (методическая, информационная литература и ее состояние), наличие информационных стендов, их актуальность.

Будут учитываться наличие учебно-методической документации (наличие планов, программ организации детского движения, методические разработки, методические рекомендации, подтверждающих использование современных образовательных и информационных технологий), наличие плакатов, наглядных пособий, технических средств обучения, раздаточный дидактический материал, эстетическое оформление кабинета: единство стиля оформления кабинета, наличие постоянных и сменных информационных стендов, творческий подход к оформлению кабинета.

Учредителем конкурса является министерство образования и науки республики, организатором – республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».