Более 600 выпускников в Якутии будут рекомендованы для обучения в лучших вузах страны

На днях завершилась XII Республиканская предметная олимпиада вузов Российской Федерации. С каждым годом выпускников, желающих принять участие в образовательном проекте, становится все больше. Тысячи талантливых и профессионально ориентированных школьников используют этот шанс, чтобы исполнить мечту и поступить в лучшие вузы России.

В этом году олимпиада прошла по четырем группам улусов республики с территориальным разделением участников. I группа (с. Намцы) собрала 317 детей, из них рекомендованы к заключению договора о целевом обучении 162 школьника, II группа (с. Сунтар) – 192, рекомендованы – 137, III группа (г. Якутск) – 614, рекомендованы — 212, IV группа – 130 человек, рекомендованы – 95.

Все победители примут дальнейшее участие в конкурсном отборе на целевое обучение летом. Основные направления, которые выбрали выпускники, это клиническая медицина, образование и педагогические науки, техника и технологии наземного транспорта, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, электротехника и теплотехника. Более 50 российских вузов примут лучших школьников республики.

Значимо то, что после завершения обучения студента ждет гарантированное трудоустройство. «Это большой плюс для наших детей. Шанс, который позволит поступить в популярный российский университет и получить качественное образование», — считает руководитель отдела высшего образования и целевой подготовки министерства образования и науки Якутии Альберт Черкашин.

Чтобы поддержать молодое поколение, в рамках олимпиады состоялись профориентационные встречи. Представители различных организаций и учреждений подробно рассказали об условиях работы и особенностях той или иной специальности. По словам первого заместителя министра образования и науки Михаила Присяжного, дети с удовольствием приняли участие в этих встречах. Школьники задавали массу интересных вопросов, чтобы больше узнать о положительных сторонах будущей профессии.

Михаил Присяжный отметил, что ведомство постаралось создать равные условия для всех, чтобы дети из арктических, северных и сельских улусов тоже смогли поступить в желанный вуз. Всего в олимпиаде приняли участие 1254 школьника, из них рекомендованы на дальнейшее обучение 606.

«На олимпиаду приходят целенаправленные молодые люди. С прошлого года мы приняли решение, что школьник может ориентироваться на поступление только в один вуз и только на одну специализацию. Таким образом мы хотим поддержать тех детей, кто осознанно готовится к своему будущему», — поделился первый замминистра образования и науки.