Бизнес-школа Якутии отмечает новый праздник

День российского бизнес-образования впервые отмечается 7 февраля. В Якутии автономное учреждение «Бизнес-школа» действует на рынке образовательных услуг 15 лет.

«Мы оказываем образовательную поддержку бизнесменам в развитии своего дела. Основная цель школы — популяризация предпринимательской деятельности, повышение финансовой и экономической грамотности. В 2013 году создана республиканская сеть учреждений бизнес-образования. Ежегодно более трех тысяч человек имеют возможность пройти обучение, не покидая пределы своего района, — отмечает директор Бизнес-школы Наталья Хоренко.

Согласно Концепции системы подготовки кадров малого предпринимательства в РС (Я), утвержденной в 2013 году, Бизнес-школа проводит планомерную работу по организации массовых программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их наёмных работников, формированию и развитию предпринимательских компетенций у школьников и молодежи посредством семинаров, мастер-классов, игровых тренинговых мероприятий.

Ежегодно на базе учреждения проходят обучение более 8 тысяч человек: это предприниматели, люди, планирующие создать свой бизнес, студенты, школьники. В профессиональный праздник российского бизнес-образования школа провела День открытых дверей.

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