Бал студентов СВФУ: Лучшим учебным подразделением стал автодорожный факультет

23 декабря в Северо-Восточном федеральном университете прошел ежегодный Бал студентов, в котором были объявлены победители конкурса номинаций по итогам года среди студентов, студенческих объединений и учебных подразделений вуза.

Студентом года стал студент Института естественных наук СВФУ Алексей Голиков, который является обладателем стипендии Президента Российской Федерации, гранта молодых ученых Главы Республики Саха (Якутия) с проектом по исследованию механических свойств полимерных нанокомпозитов.

«Считаю, что студент года должен иметь успехи во всем – в учебной, научной и общественной деятельности, придерживаться здорового образа жизни, обладать лидерскими качествами. Очень рад и горд, что меня признали студентом года. Благодарен своему университету, преподавателям и научному руководителю Айталине Охлопковой за такое достижение», – говорит Алексей Голиков.

Лучшим спортсменом признан победитель XII чемпионата мира по спортивной борьбе среди студентов, студент Института физической культуры и спорта СВФУ Виктор Рассадин. Обладателем номинации «Лидер года» стал студент Горного института СВФУ Александр Кривошапкин.

«Мое кредо – это активная жизненная позиция, саморазвитие, постоянное движение вперед. То, что я стал лидером года – высокая оценка работы всей моей команды, членов Объединенного студенческого совета общежитий «Сэргэлээх». Надеюсь, что буду дальше хорошо учиться и заниматься общественной деятельностью», – поделился студент Горного института СВФУ, председатель ОССО Александр Кривошапкин.

Также награждены победители фестиваля-конкурса Дни институтов и факультетов СВФУ, посвященного 60-летию университетского образования, в котором приняли участие более 900 студентов и преподавателей вуза. По решению экспертной комиссии гран-при конкурса-фестиваля присужден автодорожному факультету, первое место занял институт математики и информатики, второе – институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, тройку лидеров финансово-экономический институт.

Декан автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов отмечает, что получить признание экспертной комиссии, стать победителями фестиваля и обладателями звания «Лучшее учебное подразделение» – неоценимый подарок и знак того, что факультет движется по правильному пути. «Все наши открытия и достижения начинались с простой мечты. Раньше наши студенты проходили практику в частных предприятиях, а сейчас в одной из крупных компаний России «Мечел». Благодаря желанию студентов и упорному труду всего коллектива впервые провели состязания «Ледовый дрифт». Открыли к юбилейной дате университета круглогодичную теплую автостоянку, собственный музей, выпустили книгу о факультете и многое другое. Все это мы смогли достичь благодаря слаженной работе коллектива единомышленников и студентов», – подытожил Дмитрий Филиппов.