Антонина Григорьева: Аграрное образование получит поддержку

Аграрному образованию в Якутии будет уделено особое внимание. Готовится Указ Главы республики о модернизации агропрофилированного образования в Якутии, заявила председатель постоянного комитета Ил Тумэна Антонина Григорьева на круглом столе в рамках февральского совещания работников образования и науки.

«Круглый стол» на тему «Векторы развития экологического, агротехнологического образования и детско-юношеского туризма в Республике Саха (Якутия)» прошел в актовом зале АК «АЛРОСА» 6 февраля.

Участники круглого стола обсудили проблемы и пути развития экологического, агротехнологического образования и детско-юношеского туризма, а также ознакомились с основными мероприятиями Республиканского центра экологии, туризма и агротехнологического образования, посвященными Году экологии.

В своем выступлении президент Союза агропрофилированных школ Якутии Антонина Григорьева отметила, что тема совещания в настоящее время очень актуальна. Как известно, агрошколы в нашей республике действуют более 20 лет. «Соответственно, до этого момента было очень много вопросов в нормативно-правовой базе. Сегодня мы приняли адаптированный региональный закон по образованию, который намного облегчил нашу работу», — сообщила парламентарий.

По ее словам, введение агротехнологического профиля позволит учащимся получить определённые трудовые навыки в школе, поможет самореализации в самостоятельной жизни.

«Одним из важных моментов является то, что к преподаванию в агротехнологических школах в настоящее время привлечены специалисты сельского хозяйства: ветеринары, агрономы, инженеры и так далее», — подчеркнула народный депутат.

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По ее данным, в 30 муниципальных образованиях республики на сегодня функционируют 96 общеобразовательных организаций агротехногологического профиля. В этом году по решению Министерства образования будут предусматриваться другой подход финансирования агропрофилированных школ.

Также народный депутат Якутии обратила внимание на то, что в Ил Тумэне в ноябре прошлого года состоялся «круглый стол» на тему «Развитие непрерывного аграрного образования как основы кадровой политики в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия)». Народные депутаты предложили Правительству республики принять комплексную программу развития непрерывного аграрного образования, предусматривающую формирование и материально-техническое оснащение опорной сети общеобразовательных организаций агротехнологической направленности в Якутии, включая образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования. Антонина Афанасьевна выразила надежду на то, чтобы в ближайшем будущем в республике появилась хотя бы одна общеобразовательная школа агротехнологического профиля, которая станет для всех остальных образцовой.

Кроме того, по словам председателя профильного комитета Ил Тумэна Антонины Григорьевой, на днях будет подготовлен Указ Главы Республики Саха (Якутия) по модернизации агропрофилированного образования в Якутии.

Анализ деятельности агрошкол в 2014 – 2015 учебных годах показал, что школы выбирают традиционные виды хозяйственной деятельности: оленеводство, рыболовство, охота, коневодство, собирательство, разведение крупного рогатого скота, а также земледелие. Можно выделить особые направления, как пчеловодство (Октемская СОШ Хангаласского улуса, Бетюнская СОШ Амгинского улуса), пекарское дело (Абыйская СОШ), звероводство (Урасалахская СОШ). В 2015 году в Год предпринимательства были разработаны механизмы по развитию частного сектора в сфере образования, обучению школьников предпринимательской деятельности, открыты школьные бизнес-инкубаторы в с. Дирин, Чурапчинского улуса, с. Майя Мегино-Кангаласского улуса.

Количество обучающихся всего – 13 883 (в прошлом году обучающихся было 11 976), из них обучаются по углубленной программе и по агротехнологическому профилю – 7113.

По итогам работы «круглого стола» внесены определенные предложения по развитию экологического, агротехнологического образования и детско-юношеского туризма.