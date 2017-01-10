Алданский политехнический техникум стал обладателем гранта Главы республики

Алданскому политехническому техникуму присужден грант Главы республики в размере 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано Егором Борисовым 22 декабря 2016 года, сообщили в Минпрофобразования.

Напомним, что ежегодно с 2014 года по итогам конкурса грант присуждается лучшему инновационному профессиональному образовательному учреждению республики.

В течение года профессиональная образовательная организация, выигравшая грант, должна будет реализовать инновационные образовательные проекты.

Министерство профобразования Якутии поздравляет коллектив Алданского политехнического техникума с присуждением гранта и желает дальнейших успехов в подготовке квалифицированных рабочих кадров для социально-экономического развития республики.

Основные достижения техникума по итогам 2016 года:

Алданский политехнический техникум — лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов России», директор Лилия Иванова награждена почетным знаком «Директор года-2016».

Алданский политехнический техникум — участник X Международной конгресс-выставки «Global Education – Образование без границ – 2016», на котором представил свою экспозицию «Золотодобывающий профессиональный образвательный кластер – как модель взаимодействия с предприятиями-стратегическими партнерами».

5 студентов Алданского политехнического техникума стали стипендиатами Правительства РФ.

6 студентов стали стипендиатами Главы Республики Саха (Якутия).

Студенты Алданского политехнического техникума — призеры регионального этапа Национального чемпионата WorldSkills Russia 2016:

Миронов Богдан, диплом 3 степени в III Региональном открытом чемпионате по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Сварочные технологии» г. Якутск.

Ешев Виктор, диплом 3 степени в III Региональном открытом чемпионате по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» г. Якутск.

Меринов Максим, финалист Регионального чемпионата по стандартам WSR (март 2017) по итогам учебно-тренировочных сборов на базе СЦК (г. Якутск) по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автотранспорта».

Благодарный Вячеслав, финалист Регионального чемпионата по стандартам WSR (март 2017) по итогам учебно-тренировочных сборов на базе СЦК (г. Якутск) по компетенции «Электромонтаж».

Банецкий Матвей, финалист Регионального чемпионата по стандартам WSR (март 2017) по итогам учебно-тренировочных сборов на базе СЦК (г. Якутск) по компетенции «Сварочные технологии».

Студенты Алданского политехнического техникума – призеры всероссийских, республиканских конференций, олимпиад и соревнований:

Слесаревич Владимир, диплом 2 степени в I Всероссийской (XVII Поволжская) научно-практической конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского в городе Казань.

Зеленин Валерий, диплом 2 степени во Всероссийской олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам (инженерная графика) в городе Курган.

Букреев Владислав, диплом 3 степени во Всероссийской олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам (инженерная графика) в городе Курган.

Мартынов Павел, диплом 3 степени во II Всероссийской олимпиаде среди студентов профессиональных образовательных организаций по дисциплине «Правила безопасности дорожного движения» в городе Кемерово.

Николенко Анна, диплом 2 степени в X Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию С.П. Данилова, 100-летию С.П. Данилова, г. Якутск

Чертов Никита, диплом 2 степени в X Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию С.П. Данилова, 100-летию С.П. Данилова, г. Якутск

Кушнерук Валентин, участник Всероссийской конференции региональных штабов «Юный армеец» (г. Москва)

Чернышенко Лев, диплом 3 степени в Отборочном турнире на России по дзюдо, самбо, г. Владивосток.

Абдулваси Абдул, диплом 3 степени в Отборочном турнире на России по дзюдо, самбо, г. Владивосток.

Просвирин Егор, диплом 3 степени в Отборочном турнире на России по дзюдо, самбо, г. Владивосток.

Давронов Давид, 5 место по самбо на Дети Азии 2016.

Абдулваси Абдул, 5 место по самбо на Дети Азии 2016.

Преподаватели Алданского политехнического техникума – призеры республиканских конкурсов:

Дмитренко Людмила Серафимовна, диплом 1 степени в Республиканском конкурсе на лучшую научную и методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, г. Якутск.

Ричиндоржиева Майя Федоровна, финалист Республиканского конкурса «Куратор года», посвященному Году кино в Российской Федерации и Года благоустройства в РС(Я), г. Якутск. Награждена нагрудным знаком «Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия).

Юмшанов Иннокентий Сергеевич – нагрудный знак «Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия)».

Приданников Александр Иванович – нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)».

Сорокина Валентина Афанасьевна – нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)».

Машинская Валерия Валерьевна – почетная грамота Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).

Взаимодействие Алданского политехнического техникума с предприятиями-партнерами в рамках Золотодобывающего профессионально-образовательного кластера:

Реализация федеральной инновационной площадки по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс.

Целевое обучение 10 студентов по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования (открытые горные работы), по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».

Работа по созданию учебно-испытательного полигона по подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в том числе завершены кадастровые работы по отводу земли в 2,6 Га по адресу: г. Алдан, улица Маяковского 34 «а».

Безвозмездная передача техники предприятием АО «Алданзолото ГРК», в том числе погрузчик L-34, ЗиЛ-431412 и станок специальный токарный 250 ИТВМ-1.

Подписание соглашений о фирменных кабинетах предприятий АО «Алданзолото ГРК» по специальности «Обогащение полезных ископаемых», ОАО «Золото Селигдара» по специальности «Открытые горные работы», ФКУ Упрдор «Лена» по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

В Алданском политехническом техникуме – лучшая практика деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций среди профессиональных образовательных учреждений РС(Я)

Алданский политехнический техникум – пилотная площадка по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.