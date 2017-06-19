Айталина Соколова: Будущим экономистам важно обрести профессиональное мышление

Якутская государственная сельскохозяйственная академия представляет новый цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это презентация широкому кругу читателей исторической трилогии «Высшее аграрное образование Якутии», знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Айталина Соколова: «Любые задачи по плечу!»

За годы учебы на экономическом факультете Якутской государственной сельскохозяйственной академии я получила первые в своей жизни основы экономики. Обучая теорию экономических знаний в стенах академии, нам прививали бесценный образ экономического мышления, что считаю наиболее важным в фундаментальном образовании будущих специалистов. Благодаря прекрасному профессорско-преподавательскому составу академии, таких профессионалов своего дела, как Тамара Перевертаева, Никандр Павлов, Галина Степурина, Мария Константинова, Варвара Соловьева и, конечно, бессменному куратору нашего курса Вячеславу Потапову, мы с сокурсниками за пять прекрасных молодых лет смогли получить базовый фундамент для всей будущей карьеры и профессионального роста.

Более того, обучение экономических предметов на основе производства основного профиля высшего учебного заведения позволило изучить основные циклы и процессы такого сложного производства, как сельское хозяйство. Никогда не забуду слова Галины Константиновны, которая говорила нам: «…. если вы постигнете бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, учет в животноводстве и особенности ведения учета в растениеводстве, вам любые задачи будут по плечу». Так и вышло… Работая в малом бизнесе, руководителем консалтинговой компании, а также финансовым консультантом для предпринимателей, в самый сложный период трансформации Российского бухгалтерского учета, разделения на управленческий, налоговый учет, мои практические знания реальных процессов, происходящих на предприятиях малого бизнеса, помогли многим выстоять в сложный период нормативно-правового преобразования налогового и бухгалтерского законодательства. Поддержка куратора на этапе прохождения производственной практики на базе реальных предприятий в городе для многих выпускников стало определяющим во всей последующей карьере.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Айталина Соколова