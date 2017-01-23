Абитуриент-2017: СВФУ готовит школьников к поступлению в вузы

Физико-технический институт СВФУ совместно с факультетом довузовского образования и подготовки организовал для учащихся выпускных классов Школу абитуриента. С 9 по 15 января более 70 школьников, желающих поступить в ФТИ, прошли обучение в профориентационной площадке института.

В этом году школа проводится в четвертый раз, ее цель – привлечь талантливых студентов. «Участниками школы становятся старшеклассники с хорошими учебными показателями, те, кого порекомендовали учителя физики и математики. В течение пяти дней школьники знакомятся с вузом, лабораториями, научными исследованиями, со студенческой жизнью. В день восемь часов посвящаются занятиям по физике и математике, по часу для знакомства с кампусом и на культурные мероприятия, общение со студентами», – делится старший преподаватель Физико-технического института СВФУ Пантелеймон Христофоров.

Ежегодно в Школе абитуриента ФТИ обучаются около 200 школьников столичных и районных учебных заведений. «Школа работает в три цикла. Второй цикл в феврале для учащихся столичных школ. Во время весенних каникул откроет свои двери в третий раз», – рассказывает преподаватель института.

Как подчеркивает основатель школы, школа помогает определиться абитуриентам с выбором будущей профессии, вносит свой вклад для успешной сдачи ЕГЭ по физике и математике. «В год десятки слушателей школы с высокими баллами единого государственного экзамена становятся студентами федерального университета», – отмечает Пантелеймон Христофоров.