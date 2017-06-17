В Якутске и Усть-Алданском улусе скоро заработают современные комплексы дополнительного образования

Открытие Дюпсюнского республиканского центра дополнительного образования и концепция детского городка «Юные якутяне» были обсуждены на последнем заседании коллегии министерства образования и науки Якутии.

«Хотелось бы отметить высокую значимость этих проектов, поскольку они касаются самого дорогого, что у нас есть — наших детей. Те концепции, которые мы рассмотрели сегодня, представляют новую модель дополнительного образования. Мы рады, что начали разработку современнейших образовательных комплексов, которые помогут развить таланты подрастающего поколения республики», — отметила руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки Ольга Яшина.

Глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов представил концепцию нового центра, направленного на поддержку детей, которым интересна научная и творческая деятельность.

По планам района, в сентябре этого года состоится открытие Дюпсюнского республиканского центра дополнительного образования детей и молодежи имени Василия Никифорова-Кюлюмнюра. В стенах образовательного комплекса будут работать несколько лабораторий по различным направлениям: киноиндустрия, hi-tech-технологии: робототехника и 3D-прототипирование, агроинженерные технологии, а также аэрокосмическая инженерия и космотуризм. Детям с творческими интересами предоставят студии, где ученики смогут заниматься живописью, скульптурой и архитектурой.

Для тех, кто интересуется историей родного края, разработана узкоспециализированная программа «Интеллигенция Якутии». Проект направлен на приобщение молодого поколения к культурно-историческим традициям и сохранению национального наследия. На базе существующих музейных комплексов откроются занятия, на которых дети смогут проводить научно-исследовательские работы.

Следующий проект, презентованный на заседании коллегии Минобрнауки, рассчитан на 2019 год, в настоящее время идет активная работа над его реализацией. Подобных образовательных комплексов в республике еще не было. Детский городок «Юные якутяне» представит несколько локаций: детский технопарк «Кванториум», центр профессиональной компетенции и личностного роста «Будущие профессионалы» и комплекс «Снежный барс».

«Это площадка, которая соответствуют самым последним требованиям в сфере развития дополнительного образования детей. В Дальневосточном округе еще не внедрили комплекс подобного направления, и отрадно, что мы начали разработку такого хорошего проекта», — подчеркнула Ольга Яшина.

Для развития изобретательского и креативного потенциала подрастающего поколения будет закуплено высокотехнологичное оборудование. В технопарке «Кванториум» дети смогут заняться разработкой научных проектов и продвигать их.

Центр профессиональной компетенции и личностного роста «Будущие профессионалы» поможет школьникам найти себя. Программа ранней профориентации «JuniorSkills» дает возможность попробовать себя в различных профессиях: национальная кухня, ювелирное дело, лабораторный химический анализ, ландшафтный дизайн и интернет вещей.

Комплекс «Снежный барс» представит специализированную площадку, разделенную на несколько спортивных и игровых зон. Школьники смогут поиграть в пейнтбол, покататься на роллердроме и скейтпарке, обучиться правилам дорожного движения и даже посетить картодром.

Коллегия заседания одобрила концепцию представленных проектов.