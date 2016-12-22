500 лучших школьников побывали на Елке Главы столицы

Во Дворце детского творчества 21 декабря для лучших учеников средних общеобразовательных учреждений столицы прошла традиционная Новогодняя Елка главы города Якутска.

Высокой чести побывать на Новогодней Елке главы города удостоились около 500 школьников — отличники и хорошисты учебы, победители республиканских, региональных и всероссийских олимпиад, призеры различных спортивных соревнований, воспитанники детских домов и коррекционных школ-интернатов, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Поздравляя ребят, Айсен Николаев отметил высокие достижения каждого и поблагодарил за активное участие в общественной жизни столицы. «Чудесно встречать Новый год в такой компании. Я пятый год в качестве главы города Якутска провожу это новогоднее событие, и каждый раз не перестаю удивляться талантам и достижениям наших детей. Очень скоро вы все станете взрослыми, которые будут жить и творить в Якутске, управлять жизнью столицы, совершать достижения в самых разных отраслях. Я благодарен всем вам за отличную учебу, прекрасные результаты в области культуры, спорта, образования. Огромное спасибо тем, кто принимал активное участие в подготовке и проведении VI Международных спортивных игр «Дети Азии», тем, кто участвовал в акции «Миллион цветов». Благодаря вам наш родной Якутск преображается», — сказал Айсен Сергеевич. Он пожелал детям отличной учебы, а также соответствовать новому времени и его требованиям.

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Лучшим из лучших учеников глава города вручил сертификаты. Всего лауреатами стипендии главы городского округа «город Якутск» за отличную учебу и высокие показатели в международных, российских, региональных олимпиадах и научно-практических конференциях в 2016 году стал 21 учащийся.

Активисты, олимпиадники, спортсмены – ребята в этот вечер от души веселились и радовались заслуженному успеху. Они желали своим сверстникам в наступающем году успешной учебы, не болеть и принимать активное участие в общественной жизни города Якутска.

«На елку главы города меня пригласили за активное участие в школьных мероприятиях. С профессией еще не определился, раздумий много, но определенно выберу техническую специальность», — рассказывает ученик 10 «А» класса СОШ №7 Анатолий Малюкин. Его одноклассник Марк Заворотник тоже активист школы, приглашен на елку во второй раз. «Был здесь в позапрошлом году. Каждый раз встречи становятся интереснее, я очень рад, что нахожусь в числе лучших учащихся столицы», — говорит он. Ребята пожелали своим сверстникам не болеть, получать хорошие оценки и принимать активное участие в общественной жизни школы и города.

Макарова Милена из 8 «Е» класса и Петрова Виктория из 8 «Б» класса СОШ № 31 состоят во внутришкольной общественной организации «Новая волна», принимают активное участие во всех школьных мероприятиях. «Хотим пожелать одноклассникам, друзьям и близким здоровья, благополучия, быть активными, никогда не грустить и не унывать».

«Очень счастлива, что удостоилась чести попасть на Новогоднюю Елку главы города, благодарю своих родителей и учителей за поддержку. Желаю, чтобы Новый год принес каждому исполнение заветных желаний и намеченных целей», — говорит номинант стипендии главы, ученица 11 «Б» класса НПСОШ №2 Екатерина Николаева.