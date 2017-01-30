Украинская биатлонистка объяснила, почему спортсмены ушли с пьедестала во время гимна

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина заявила, что спортсмены ушли с пьедестала, так как гимн России был включён по ошибке.

«Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Вместо обычной музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться ещё до начала музыки», — цитирует спортсменку «Обозреватель».

Ранее сообщалось, что украинская сборная по биатлону покинула церемонию награждения на чемпионате Европы в Польше, не дослушав гимн России.

Уточнялось, что на первых секундах российского гимна команда Украины покидает пьедестал, после чего музыка выключается, а следом уходят и представители сборной России.