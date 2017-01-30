Украина определилась с эмблемой и слоганом Евровидения-2017

Украина представила эмблему и слоган международного конкурса «Евровидение-2017».

Лозунгом мероприятия стала фраза Celebrate Diversity (Праздновать многообразие. — RT).

Эмблемой — национальное женское украшение намысто.

«Слоган Celebrate Diversity — об объединении Европы и стран за её пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает нас друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», — приводит слова исполнительного директора Евровидения Йона Ола Санда украинское телевидение.

В 2017 году конкурс «Евровидение» пройдёт в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.