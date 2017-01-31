ООН опасается планов Трампа по Сирии

Планы президента США по Сирии прокомментировали во всемирной организации, передает Петр Норилов из портала «Экономика сегодня»

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что намерения Дональда Трампа по созданию так называемых зон безопасности в Сирии могут стать «рискованным маневром».

В связи с этим во всемирной организации посчитали нужным напомнить президенту США о том, что установление безопасных зон даже вне контекста Сирии, а вообще где бы то ни было — это всегда довольно сложный процесс.

Кроме того, представитель генсека ООН подчеркнул, что нет никаких гарантий эффективности подобных мер.

Однако Дюжаррик заявил о готовности рассмотреть инициативу Дональда Трампа, когда тот представит более подробные детали своего плана.