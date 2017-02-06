Лучшие идеи для подарков парню на 14 февраля в День Святого Валентина

День влюбленных — один из самых любимых праздников во многих странах. 14 Февраля принято дарить подарки любимым людям. Советы для девушек, находящихся в поисках сюрпризов любимым парням. Идеи для недорогих, но приятных подарков.

День влюбленных — самый долгожданный праздник для тех, в чем сердце живет любовь. Девушки начинают готовить поздравления и подарки для своих возлюбленных задолго до 14 февраля. Что же можно подарить своему парню на самый романтический праздник в году?

Дорого внимание!

На День святого Валентина совсем не обязательно покупать дорогие подарки. В этот день больше ценится внимание, любовь и ласка, чем стоимость подаренной вещи. Даже недорогую безделушку в виде романтического сердечка нужно преподнести так, чтобы в глазах возлюбленного заиграл лучик счастья. Есть подарки, которые нельзя купить, но стоят они очень дорого!

Самый доступный и самый символичный подарок парню на День влюбленных — валентинка. Любимому парню можно купить красивую открытку с признанием в любви или сделать поздравительное сердце своими руками. Оригинально будет смотреться воздушный шарик в форме сердца, если поместить в него много-много листочков со словами любви, обращенными к объекту своих чувств.

Еще одна необычная идея — влюбленный кактус. Чтобы не губить живое растение, лучше вылепить подобие кактуса из пластилина и закрепить его в небольшом горшочке. Из бумаги нужно вырезать несколько красивых сердечек, приклеить их к зубочисткам и воткнуть острыми концами в пластилиновый цветок. При желании в серединку центрального сердечка можно поместить свою фотографию.

Талантливым девушкам не составит труда приготовить для любимого песню и поздравить его персональным выступлением. Если голоса нет, а стихи в голове не складываются, можно устроить парню атаку из признаний в любви. Например, каждый час отправлять ему SMS-сообщение с нежными словами или шептать их на ухо, если приятель рядом. Также можно написать много записок и разложить их на видных местах и в карманах парня. Если чувства взаимны, то это обязательно доставит ему удовольствие.

Вкусные подарки

Сложно найти мужчину, равнодушного к вкусной еде. 14 февраля — отличный повод побаловать любимого лакомствами и продемонстрировать ему свои кулинарные способности. Готовить можно все что угодно: печенье, торт, пиццу, пирог, блинчики или желе. Самое главное — придать блюду форму сердечка, а если это невозможно — нарисовать сердечко с помощью крема или майонеза.

Девушки, которые не могут готовить сами, тоже не должны оставаться в стороне. Даже ломтики колбасы или суши можно выложить на тарелку в форме сердца, превратив их в романтическое блюдо! В крайнем случае, сгодится красивый торт с сердечками из кондитерского магазина.

Полезные подарки для компьютера

Если в кошельке отложена небольшая сумма на подарок любимому парню, то стоит в первую очередь отправиться в компьютерный магазин. Большинство молодых людей не мыслят свою жизнь без компьютера, поэтому подарки из этой области будут всегда кстати.

Самый беспроигрышный вариант USB-флешка, размер в этом случае имеет значение, но внимание нужно обращать на размер памяти — чем он больше, тем больше радости будет в глазах любимого. Несмотря на романтический настрой, не стоит покупать парню флешку в форме сердечка, лучше дополнить подарок романтичной открыткой, а носитель памяти выбрать в строгом мужском стиле.

Парню, который до сих пор путается в проводах компьютерной мыши, можно подарить на День влюбленных удобную беспроводную мышку. Если на мышку денег не хватает, придется остановиться на коврике с прикольным рисунком или выбрать коврик с анатомической подушкой для руки.

Сейчас несложно подобрать полезную безделушку, работающую от USB. Парень по достоинству оценит подогревающую подставку для кружек с USB-хабом, миниатюрный пылесос для клавиатуры, компактный холодильник для охлаждения баночки колы или настольный кондиционер, спасающий в летний зной. Чтобы проявить заботу о дорогом человеке, можно купить в подарок стильные компьютерные очки, предупреждающие усталость глаз.

Подарки для сильного парня

Каждая девушка мечтает видеть в своем парне защитника. Чтобы можно было спрятаться за широкой спиной своего возлюбленного и без страха прогуливаться с ним по темным улицам, нужно подарить другу на 14 февраля эспандер, гантели, приспособление для пресса или турник, устанавливающийся в дверной проем.

Спортивному парню можно купить на День влюбленных футболку или шорты для занятий, хорошие спортивные носки или гетры для игры в футбол. Нужный подарок для любого спортсмена — массажный гель для тела, снижающий мышечное напряжение и усталость.

Еще идеи

По большому счету на День влюбленных можно дарить практически все. Любимый парень будет рад получить в подарок кожаный ремень или оригинальную обложку для паспорта, автоматический зонт или кошелек, хороший брелок или стильную ключницу, портсигар или зажигалку.

Студенту уместно подарить необычную ручку, любителю путешествий — складной нож, компас или фонарик. Если друг водит автомобиль, то можно купить что-нибудь полезное для машины, например, автомобильную кружку, подставку для стакана, шторки или ароматизатор воздуха.

Интимные подарки

На день влюбленных можно и нужно дарить интимные подарки. Самый скромный из них — красивые трусы с прикольной картиной или символичной надписью. При желании именные трусы с признанием в любви или фотографией можно заказать в фотосалоне. Там же с удовольствием изготовят футболку, майку или кружку с любым рисунком. Более красноречивые сюрпризы, с помощью которых обязательно получится приятно удивить любимого парня, продаются в магазинах для взрослых. Девушки, которые стесняются в одиночку посещать подобные торговые объекты, могут сделать заказ через интернет.

Источник: Pozdravok.ru