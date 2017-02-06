Лучшие идеи для подарков девушке на 14 февраля в День Святого Валентина

Девушки все разные, но сложно найти ту, которая бы не любила подарки. Оставить подругу на 14 Февраля без подарка — значит подписать приговор сложившимся отношениям. Подходить к выбору сюрприза нужно со всей серьезностью, если возлюбленная не оценит презент, придется терпеть ее плохое настроение почти месяц, ведь шанс реабилитироваться появится только 8 марта.

Дорогой подарок для любимой

Лучший подарок на 14 Февраля — золотое или серебряное украшение. Безусловно, каждая девушка мечтает получить в этот день колечко, но парни должны знать, что кольцо будет выглядеть не только как признание в любви, но и как предложение руки и сердца. Если свадьба в ближайшие планы не входит, лучше купить подвеску в форме сердечка, красивые сережки или браслет.

Девушкам, которые проводят больше времени у компьютера, чем возле зеркала, можно купить в подарок USB-флешку в красивом ювелирном корпусе с камушками. Специально для романтичных особ существуют мышки с узорами, наушники со стразами или с мехом и портативные плееры розового цвета. На День святого Валентина подружке можно купить фотоаппарат, цифровую рамку для фотографий, электронную книгу или мобильный телефон.

Необычные подарки от любящих мужчин

Купить сейчас можно все, поэтому девушки особенно ценят то, что было изготовлено специально для них. Если хочется доказать подруге свою любовь, не нужно прыгать с крыши или переплывать реку, достаточно подарить ей зонт с общими фотографиями, постельное белье со своим влюбленным лицом на подушке или совместный портрет на холсте. Получив такой подарок, любимая сразу поймет, что парень не хочет расставаться даже в те моменты, когда его нет рядом.

Чтобы удивить любимую нужно подарить то, чего она не ждет. Таким подарком может быть Сертификат в салон красоты или на массаж. Еще круче — совместная фотосессия или поездка на выходные на экскурсию. Чтобы подарок выглядел как сюрприз, Сертификат нужно будет красиво упаковать в свиток и украсить сердечками.

Недорого, но с любовью

Если на дорогой подарок собранных средств не хватает, можно выбрать что-нибудь из недорогих, но приятных мелочей. Девушка с удовольствием получит на 14 Февраля губную помаду, тушь для ресниц, ароматную пену для ванны или фигурное мыло в виде сердечек или розочек. Отличный подарок — духи или туалетная вода с легким ароматом, масло для тела или профессиональный лак для укладки волос.

По очень привлекательным ценам продаются косметички, зеркала для сумок, складные расчески, футляры для очков, шарфики для шеи, брелки для ключей, сумочки для мобильных телефонов. На крайний случай подойдут мягкие игрушки в виде симпатичных мишек с сердечками в лапках или большая плюшевая подушка-сердце.

Сладкие подарки

Если девушка любит сладости и не считает калории, отправляя в рот очередную конфету, выбирая подарок можно остановиться на какой-нибудь шоколадной фигуре. Идеальный выбор — большое шоколадное сердце. Также подойдет необычный набор шоколада или конфеты, оформленные в виде оригинального букета, композиции в корзине или многоярусного торта.

Сейчас несложно заказать торт с признаниями любви, фотографиями и объемными фигурками. Главное, чтобы по виду изделия у любимой не оставалось сомнений в том, что этот торт был сделан специально для нее! Особенно приятно девушке будет получить в подарок то, что мужчина приготовил своими руками. Даже маленькое пирожное из готового теста или яичница в форме сердца будут расценены как долгожданное признание в любви.

Подарки для девушки своими руками

Не нужно думать, что все женщины меркантильные и испытывают восторг только при получении дорогих украшений и электроники. Подарки, сделанные своими руками, могут вызвать слезы счастья и неописуемую радость у влюбленной девушки. Она обязательно оценит то, что любимый человек потратил время и вложил в поделку частичку души.

Очень просто сделать оригинальное признание в любви. Нужно взять красную ленту, написать на ней заветные слова с помощью краски или аппликации, красиво уложить ленту в бутылочку, закрыть пробкой или сургучом и подарить любимой на День святого Валентина. Другая идея — ключ от сердца. Ключ можно обыграть по-разному. Один из вариантов — поместить его в рамку в форме сердечка и подарить подружке со словами любви.

Парни, которые не утратили природных навыков держать в руках инструменты, могут смастерить своим любимым девушкам красивые шкатулки из дерева. Даже из доступного плотного картона несложно сотворить вместительную шкатулку с выдвижными ящиками, обтянув детали кожей, бархатом или тканью. Еще проще сделать подставку для украшений, взяв за основу рамку для фото или терку для овощей.

Ни в коем случае не стоит дарить на 14 Февраля деньги, это не тот праздник, когда допускается перекладывать выбор подарка на девушку.

Источник: Pozdravok.ru