Лайфхак для мужчин: Как сделать, чтобы женщины отвечали в соцсетях?

Какие фотографии мужчин на сайтах знакомств повышают вероятность ответа?

Исследователи давно интересуются, почему одни люди популярны на сайтах знакомств, другие нет. Но в социально-развлекательной сети Fotostrana.ru от теоретических рассуждений решили перейти к цифрам, точнее, к статистике.

На сайте знакомств вы принимаете решение нравиться человек или нет за 3-5 секунд только по фотографии профиля. То, как мы выглядим на аватарке может критически сказаться на популярности. Благодаря статистике в «Фотостране» вывели несколько простых правил, которые помогут сделать фото, идеальное во всех отношениях.

Улыбка располагает, а цифры говорят, что она повышает вероятность ответа на 15%. Примерно на такой же процент увеличатся лайки к вашей фотографии.

Сложно сказать, что больше влияет, пальмы на заднем плане или отдохнувший и счастливый вид, но фотографии с отпуска получают в среднем на 20% лайков больше. Только имейте в виду, это не относится к фотографиям в шортах или плавках с голым торсом.

Мужская фотография на фоне автомобиля повышает вероятность ответа на 10%. И это необязательно должен быть суперкар или другая дорогая машина. Любая иномарка повысит ваш рейтинг, главное правило — автомобиль должен быть чистым.

Еще один лайфхак для мужчин — фотография в деловом костюме. Это повышает вероятность ответа на 15-20%.

Фото с детьми и другими женщинами снижают вероятность ответа до нуля.

Еще один момент, который влияет на отклик — хорошо ли видно лицо на фотографии. Крупный план всегда лучше снимка в полный рост, даже на фоне Bentley или пальм.