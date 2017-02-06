День Святого Валентина. Откуда взялся этот праздник?

День Святого Валентина — тот удивительный день, когда можно и нужно смело признаваться в любви. Более того — сообщить о переполняющих чувствах виновнику пожара в своем сердце можно без единого слова. Достаточно подарить маленькое бумажное сердечко. День святого Валентина — любимый праздник людей всех возрастов. Его обожают те, кто уже встретил свою половинку, и ждут, чтобы попросить о любви люди, которым еще не улыбнулось сердечное счастье. Откуда же он появился, и что привело его в современную Россию?

Древний мир

Исторические факты говорят о том, что прототип Дня влюбленных существовал еще в Древнем Риме. Чтобы повысить рождаемость древние римляне придумали необычный эротический фестиваль — Луперкалии. 14 февраля здесь чествовали богиню Юнону — покровительницу женщин, материнства и брака. Все незамужние девушки писали на пергаменте свои имена и опускали их в общую корзину. Холостые парни, полагаясь на счастливый случай, выбирали себе подружку на ближайший год вслепую.

На следующий день 15 февраля самые красивые юноши обнаженными бегали по городу и хлестали ремнями встречных женщин. Римские красавицы не противились ритуалу, а охотно подставляли парням свое тело, скинув предварительно одежду. Подобные праздники были приняты и у других языческих народов.

В средние века обычай выбирать себе на год подружку проявился в Англии. Молодые люди, подобно древним римлянам, вытаскивали из урны записки с именами дам. Между совпавшими парами возникали отношения, они становились друг для друга Валентином и Валентиной.

Святой Валентин

Своего небесного покровителя праздник любви обрел в 496 году. Только тогда Римский Папа провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина. Кем же был загадочный Валентин? Существует несколько легенд, повествующих о судьбе главного святого всех влюбленных.

По одной из них Валентин был узником, попавшим в тюрьму за исцеление больных с помощью неведомой силы. Люди не забывали своего спасителя и несли ему записки. Однажды записка попала в руки охранника, который, поверив в способности юноши, попросил его исцелить свою слепую дочь. Лекарь, который, кстати, был хорош собой, согласился и вылечил девушку от недуга. Увидев белый свет и красивого парня, юная особа тут же влюбилась в своего спасителя.

Эта история имеет печальный финал — 14 февраля влюбленный юноша был казнен. Зная о том, что ему осталось жить совсем недолго, он написал своей возлюбленной и всем близким людям записки с признаниями. Отсюда и зародилась традиция дарить друг другу валентинки.

По другой красивой, но тоже печальной легенде, Валентин был римским священником, служившим в третьем веке нашей эры. Хорошо известно, что в те времена существовал запрет на женитьбу солдат — создавать семьи воинам запретил Юлий Клавдий II, считавший, что жены мешают мужчинам спокойно воевать и защищать родину.

Священник Валентин вопреки строгим запретам продолжал венчать влюбленных солдат, за что и был приговорен к смертной казни. Находясь в тюрьме, юный священник безумно влюбился в прелестную дочь надзирателя. Девушка тоже ответила ему взаимностью, но о том, что парень неравнодушен к ней она узнала только после его смерти. В ночь на 14 февраля влюбленный Валентин написал даме своего сердца красивое признание в сердечных чувствах, а утром смертный приговор бы приведен в исполнение.

Как появились валентинки

В древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах словами, песнями и танцами. И только в 15 веке юноши и девушки дарили друг другу любовные записки. Одна из таких валентинок до сих пор находится в британском музее — это красивое любовное признание Герцога Орлеанского обожаемой супруге, написанное в тюрьме.

Пик популярности приходится на 18 век, тогда валентинки дарили друг другу вместо цветов и подарков. Особой любовью самодельные цветные открытки пользовались в Англии. Их подписывали стихами, прокалывали иголками, чтобы получить кружева, и окрашивали с помощью трафаретов и чернил. Даже рядом с современными открытками, выпущенными в типографии, старинные сердечки выглядят шикарно.

День святого Валентина в различных странах

Во многих странах День святого Валентина давно вышел за рамки древних обычаев и утратил католический оттенок. Своим праздником его считают все, в чьем сердце живет любовь. Во Франции принято дарить в День влюбленных драгоценные украшения, а американцы по традиции преподносят своим возлюбленным марципаны. Японцы подслащивают жизнь своих половинок шоколадными фигурками, а женщины одаривают рыцарей своего сердца ценными подарками.

Британские девушки рано утром выглядывают в окошко в ожидании своего суженого — считается, что первый прохожий и есть тот, кому суждено стать судьбой. Но это не самый удивительный обычай страны. 14 Февраля британцы посылают нежные любовные послания не только всем родственникам и знакомым, но и своим обожаемым домашним животным.

Интересно, что в Саудовской Аравии 14 Февраля находится под строгим запретом. На каждого, кто посмеет вспомнить о нем, накладывается штраф.

В России о Дне влюбленных узнали в начале девяностых. Он быстро полюбился молодежи и сразу стал любимым светским праздником. Сейчас его отмечают люди всех поколений — это замечательный повод подарить подарок и признаться в любви дорогому человеку.

Источник: Pozdravok.ru