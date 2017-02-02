Болезнь со смертельным исходом может стать причиной отказа американки от секса

34-летняя медсестра Кэти ВанНостранд из американского штата Колорадо страдает от редчайшей аллергии на движения. Женщина признается, что минимальное перенапряжение, вызванное прогулкой с собакой или занятием сексом, может оказаться для нее смертельным, передает «Вести.ру» со ссылкой на Sun.

У ВанНостранд диагностирована анафилаксия, резкая аллергическая реакция на движения и определенную еду, включая цитрусовые, виноград, рис, кукурузу и черный перец. Причину, по которой американка внезапно начинает задыхаться и опухать без всякой видимой причины, врачи не могли установить годами.

Первые симптомы странного заболевания проявились у ВанНостранд, когда ей было 22 года.

«Я вышла на пробежку с подругой и через несколько минут почувствовала себя по-настоящему плохо. Я не понимала, что происходит. Подруга задрала мне футболку и обомлела. Все мое тело покрылось красными пятнами, губы опухли, а из глаз начали течь слезы», — рассказала Кэти.

Врачи сразу поставили верный диагноз, однако медики долго гадали, что именно вызывает у американки аллергию.

Когда стало известно, что ВанНостранд в принципе противопоказано двигаться, та сначала впала в депрессию, но затем научилась контролировать себя так, чтобы не перенапрягаться.

«Врачи советуют не заниматься спортом в одиночку. К счастью, у меня есть муж, который во всем меня поддерживает», — рассказала Кэти.