Не разводятся: Американская певица Бейонсе беременна двойней от Jay-Z

Американская певица Бейонсе объявила о своей беременности, она и ее супруг рэпер Jay-Z ожидают двойню. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram, сопроводив пост фотографией.

«Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны за то, что в нашей семье станет на два человека больше. Мы благодарим вас за ваши добрые пожелания», — написала 35-летняя исполнительница.

Бейонсе и Jay-Z поженились в Нью-Йорке в апреле 2008 года. 8 января 2012-го у них родилась девочка, которую назвали Айви Блю Картер.

Бейонсе Ноулз-Картер — американская певица в стиле r’n’b, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модель. Прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женского музыкального коллектива Destiny’s Child. За свою музыкальную карьеру получила 20 музыкальных премий Grammy.