«Якутуголь» планирует техперевооружение

Последние годы угледобывающие предприятия переживали далеко не лучшие времена. На протяжении пяти лет, вплоть до середины 2016 года, цены на уголь были беспрецедентно низкими. Это стало испытанием на прочность для многих угольных компаний России. Ситуация изменилась во второй половине прошлого года, когда цены поползли вверх. Ценовой разворот дал новый импульс развития для многих угольных компаний, в том числе добывающих топливо на территории Якутии. О том, каким был 2016 год для крупнейшего угледобывающего предприятия республики и какие задачи ставит перед собой компания в 2017 году, мы поговорили с управляющим директором холдинговой компании «Якутуголь» Игорем Хафизовым.

— Игорь Валерьевич, чем был ознаменован для компании «Якутуголь» прошедший год?

— В свой юбилейный год, а компания в 2016-м отметила 50 лет, мы отработали достойно. Увеличили производительность по добыче угля, снизили затраты. Компания досрочно выполнила взятые на себя обязательства по основным производственным показателям: добыче угля, выпуску коксового концентрата и реализации угольной продукции. В 2016 году разрезы «Нерюнгринский» и «Кангаласский», а также шахта «Джебарики-Хая» добыли почти 10 млн тонн угля – это на 8% больше, чем в предыдущем году. А если говорить о показателях добычи всех угольных компаний Группы «Мечел» на территории Якутии – «Якутугля» и «Эльгаугля», то совместно их добыча составила 13,6 млн тонн. Нам удалось поставить рекорд по добыче на разрезе «Нерюнгринский» за последние 8 лет с результатом 9,3 млн тонн. Наша обогатительная фабрика выпустила около 6 млн тонн коксового концентрата, превысив показатели 2015 года на 16%. Компания реализовала 9,2 млн тонн угольной продукции, что на 14% больше, чем годом ранее. Все это, безусловно, говорит о стабильной работе компании, и о том, что предприятие прочно стоит на ногах. В прошлом году «Якутуголь» полностью исполнил налоговые обязательства перед всеми уровнями бюджетов.

Из важных событий прошлого года – выполнение «Якутуглем» государственного заказа республики по обеспечению северного завоза. В прошлом году с шахты «Джебарики-Хая» в адрес предприятий жилищно-коммунального хозяйства 14 улусов республики мы отгрузили 376 тыс. тонн угля, превысив показатели отгрузки 2015 года на 2%. Большая его часть – 312 тыс. тонн – была отправлена по воде в навигационный период.

— Что вы можете сказать о работе «Кангаласского» разреза?

— Разрез работает стабильно, ориентируясь на потребителя – предприятия ЖКХ Якутска и центральных районов республики, поэтому добывает ровно столько, сколько требуется. Но в случае необходимости мы готовы добывать больше. В прошлом году разрез выполнил плановые показатели по добыче и сбыту угольной продукции. Мы реализовали более 170 тыс. тонн угля, что на 16% больше чем годом ранее.

— Недавно было заявлено о переименовании шахты «Джебарики-Хая» в разрез. Планы компании по началу добычи угля открытым способом в марте остаются неизменными?

— Да, мы планируем начать в марте. Для этого уже почти все готово. Процесс перехода был длительным. Выйти на финишную прямую по переходу на открытый способ добычи угля нам удалось в прошлом году. Эту программу мы реализовывали совместно с правительством Якутии на протяжении ряда лет. Технический проект перехода предполагал максимальное использование существующей инфраструктуры и имеющихся на шахте трудовых ресурсов. Подземная добыча угля более опасна и затратна по сравнению с открытой. Уникальность же Джебарики-Хайинского месторождения позволяет добывать уголь как в шахте, так и на разрезе.

Для начала работ открытым способом мы приобрели высокопроизводительную технику (буровой станок, экскаватор, самосвалы, гусеничный бульдозер Liebherr R9200), а также необходимое вспомогательное оборудование, построили склад горюче-смазочных материалов. На базе учебно-курсового комбината «Якутугля» организовали переобучение для овладения новыми профессиями: машинистов экскаватора, буровой установки, водителя автосамосвала и ряда других – тех специальностей, которые будут востребованы для работы на угольном разрезе.

В июле прошлого года мы произвели первый взрыв вскрышной породы и начали открытую разработку. До конца года на разрезе велись только вскрышные работы: в отвалы было вывезено порядка полумиллиона кубических метров горной породы. Это позволило подготовить к выемке первые 60 тыс. тонн угля. Проектная мощность нового разреза составит 320 тыс. тонн угля в год.

Добыча угля подземным способом завершилась в августе 2016-го, и до конца года мы провели все необходимые мероприятия по консервации шахты. Теперь в структуре нашей компании появился филиал – угольный разрез «Джебарики-Хая».

Переход на открытый способ позволит нам повысить безопасность добычи, ее рентабельность, а также значительно снизить затраты на себестоимость продукта. Это в конечном итоге положительно отразится как на экономике нашего предприятия, так и на экономике республики, потому что цена на уголь для северного завоза снизится.

Мы продолжим поставлять нашим потребителям уголь в том же объеме, а если того потребует рынок, готовы увеличить объемы добычи угля и продаж.

— Какие планы компания ставит перед собой в 2017 году?

— Задачи на следующий год – это выполнение проектных показателей по добыче угля, а также существенное увеличение объема вскрышных работ на «Нерюнгринском» и «Джебарики-Хайинском» угольных разрезах. Для этого мы планируем реализовать достаточно серьезную программу технического перевооружения. В 2017 году парк горно-транспортного оборудования пополнится тремя экскаваторами: двумя ЭГК-18, которые будут задействованы на вскрышных работах, и экскаватором Liebherr R9-200 для добычи угля. К монтажу первого экскаватора ЭКГ уже приступили: его собирают на ремонтно-монтажной площадке угольного разреза «Нерюнгринский», детали второго экскаватора доставляются в Нерюнгри и в скором времени также начнется его сборка. В этом году мы запланировали приобретение 11 самосвалов БелАЗ для отгрузки вскрышных пород. Закупим вспомогательную технику: погрузчик, гусеничный и колесный бульдозеры.

1 из 3

Техническое перевооружение коснется и обогатительной фабрики, в частности, оборудования обогащения. В ближайшее время мы ожидаем прихода грохотов «Шенк», которые уже отправлены нам из Германии.

Также мы планируем серьезное техперевооружение системы поверхностного водоотлива разреза «Нерюнгринский». Разрез существует на протяжении 37 лет, и с каждым годом мы опускаемся в разработке все ниже. Поскольку месторождение относится к весьма сложным по гидрогеологическим условиям, развитие системы водоотлива для нас – насущный вопрос. На весну 2017 года мы запланировали модернизацию насосного оборудования на западном участке разреза: к имеющемуся оборудованию дополнительно добавим два насосных агрегата, что значительно увеличит максимальную мощность системы карьерного водоотлива.

Помимо приобретения новой техники также будет реализована ремонтная программа по восстановлению и поддержанию мощностей имеющегося горно-транспортного оборудования.

Отдельно хочу сказать об инновационных разработках. Прогресс не стоит на месте, в мире появляются новые идеи, конструкторские решения. Их применение позволяет модернизировать технологические процессы, вывести предприятие на новый путь развития и, что немаловажно, повысить экономическую эффективность.

Разработка таких инновационных программ была начата в прошлом году, но реализация будет осуществляться уже в наступившем. Мы планируем ввести в действие автоматизированную информационно-измерительную систему учета электроэнергии на разрезе «Джебарики-Хая», а также новый программный продукт для расчета недостач и излишек массы перевозимого груза на станции назначения. В планах ­– модернизация компрессорной станции ремонтно-механического завода, замена электромагнитных сепараторов на обогатительной фабрике на более технологичные модели. Также мы планируем модернизировать производство взрывчатых веществ на предприятии.

— Кто сегодня является покупателем угольной продукции компании? Изменились ли за последнее время рынки сбыта?

— Наш уголь успешно продается как в России, так и за рубежом. Более половины выпускаемой продукции мы отправляем на экспорт, в основном на восток – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в западном направлении – в Польшу. Основными потребителями коксующегося угля являются наши постоянные партнеры – крупнейшие металлургические предприятия Японии, Китая и Южной Кореи, такие как Baosteel, Shasteel, JFE, NSSMC, POSCO и другие. Поставляем угли коксующихся марок и на российские предприятия: Магнитогорскому металлургическому комбинату, Северстали, Нижнетагильскому металлургическому комбинату, Уральской Стали. Энергетические угли поставляются на внутренний рынок – для жилищно-коммунальных и энергетических предприятий Дальнего Востока, в том числе и Якутии. Основные рынки сбыта у нас не меняются на протяжении длительного времени. Мы заняли свою нишу на рынке угольной продукции и сохраняем ее за собой многие годы, придерживаясь позиции, что постоянные клиенты – залог стабильного бизнеса.

— В кризисные времена многие предприятия сокращают социальные проекты. Объем социальных обязательств «Якутугля» претерпевает изменения?

— Мы выполнили все основные социальные обязательства перед коллективом. В июне 2016 года был принят новый коллективный договор сроком на три года, регулирующий социально-трудовые отношения на предприятии. Могу сказать, что это один из лучших коллективных договоров в отрасли, отвечающий требованиям федерального отраслевого соглашения и социальной защищенности трудящихся. Согласно ему на предприятии действует целый ряд льгот: индексируется заработная плата, оплачивается проезд в отпуск и выезд работников из районов Крайнего Севера, предоставляется компенсация за топливно-энергетические ресурсы, материальная помощь как сотрудникам, так и бывшим работникам предприятия на пенсии, действует программа негосударственного пенсионного обеспечения. Наши работники имеют возможность оздоравливаться в санатории-профилактории «Горизонт», находящемся на балансе предприятия. В прошлом году мы предоставляли санаторно-курортные путевки в Крым, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Приморский край. Дети работников компании отдохнули на Черноморском побережье в Анапе, а также лагере, организованном «Якутуглем» на базе санатория-профилактория «Горизонт».

— Какие кадровые программы реализуются на предприятии?

— Мы реализуем программы развития персонала и профессиональной подготовки кадров. Первостепенную роль в этом процессе играет наш учебно-курсовой комбинат, также важна работа, организуемая в коллективах подразделений, в том числе ежегодные конкурсы профессионального мастерства. В этом направлении мы давно вышли за рамки предприятия. Несколько лет назад компания «Якутуголь» стала участником соглашения профессионально-образовательного кластера, заключенного между Торгово-промышленной палатой республики, Южно-Якутским технологическим колледжем и угледобывающими предприятиями района.

В 2016 на предприятии произошла смена поколений руководящего состава аппарата «Якутугля» и основных филиалов. К руководству пришли молодые, амбициозные, профессиональные руководители с новыми идеями, способные внести «свежую струю» в жизнь предприятия. Уверен, что этот факт положительным образом скажется на дальнейшем развитии «Якутугля».