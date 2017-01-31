В Якутии больше всего геев по России

В интернете активно обсуждается сайт GayLocator по определению людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По количеству запросов в сеть со словами «порно» и «порно-геи» определяется количество «потенциальных» геев. Так, в городе Якутск зафиксировано 5858 человек, что является «опасным» по мнению сайта.

Противники сайта уже создали петицию на Change.org, где говорят о дискриминации и оскорблении сексуальных меньшинств. На данный момент ее подписали более двух тысяч человек. Формула вычисления этой цифры действительно неоднозначна, а оценочное «опасно» может оскорбить.

Кроме количества людей, принадлежащим к сексуальным меньшинства, можно узнать некую «гей-активность». Даже приводится карта России с цифрами. По ее данным, Якутия занимает второе место по России со значением 202%. На первом месте значится Магаданская область. «Пройдет» ли подобная ицициатива или закроется на уровне шутки — покажет время.