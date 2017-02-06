Пять регионов России останутся без губернаторов уже на этой неделе

На этой неделе глава государства может подписать Распоряжение об увольнении пяти губернаторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Издание пишет: «Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений».

В Управлении внутренней политики (УВП) от комментариев изданию по поводу возможных отставок отказались.