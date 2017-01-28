Помощник Трампа заявила, что в США обсуждается отмена антироссийских санкций

Власти США обсуждают отмену антироссийских санкций. Об этом пишет The Hill со ссылкой на помощника американского президента Дональда Трампа Киллиан Конвей.

Отмечается, что Конвей не стала уточнять, кто именно стал инициатором разговора между Трампом и Владимиром Путиным, который, как ожидается, пройдёт 28 января.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в администрации Трампа подготовили приказ о снятии санкций против России.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможных планах администрации американского лидера.