Комиссия РАН признала гомеопатию лженаучной

Согласно выводам учёных, принципы гомеопатии — альтернативного вида медицины — сравнимы с «умозрительными» догмами. Министерство здравоохранения РФ в беседе с «Коммерсантом» пообещало рассмотреть доводы РАН и дать ответ комиссии.

«Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул… ещё не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени», — из заключения комиссии РАН

Меморандум содержит рекомендации комиссии, адресованные Министерству здравоохранения РФ, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, другим организациям, а также врачам, СМИ и потенциальным пациентам гомеопатов. Учёные предложили вывести гомеопатические лекарства из употребления в клиниках и защитить граждан от недобросовестной рекламы.

В состав комиссии входят ведущие российские специалисты в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины, физики, химии, биохимии, иммунологии, психологии, молекулярной биологии, фармакологии, биотехнологии, фармации и биостатистики.

Всемирная ассоциация здравоохранения предостерегает от лечения гриппа, туберкулёза, малярии, диареи и ВИЧ с помощью гомеопатии. Рекомендации появились в 2009 году.

Тем не менее гомеопатические препараты входят в число самых популярных средств от простуды в России. В июне 2016 года в Общественной палате РФ обсуждалась возможность расширить сферу применения гомеопатии в здравоохранении.