Отделение акушерства и гинекологии ЯГКБ — в объективе ЯСИА

Якутская городская клиническая больница — это крупнейшее многопрофильное учреждение республики, оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь жителям республики по таким видам, как кардиология, ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, инфекционные болезни. Но, пожалуй, самое крупное из них — это отделение акушерства и гинекологии.
Приемный покой акушерского отделения
1 из 22
Родовое отделение
1 из 36
Послеродовое отделение
1 из 34
Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных
1 из 14
0
0