Отделение акушерства и гинекологии ЯГКБ — в объективе ЯСИА

Якутская городская клиническая больница — это крупнейшее многопрофильное учреждение республики, оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь жителям республики по таким видам, как кардиология, ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, инфекционные болезни. Но, пожалуй, самое крупное из них — это отделение акушерства и гинекологии.

Приемный покой акушерского отделения

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Родовое отделение

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Послеродовое отделение

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Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

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