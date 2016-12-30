Отделение акушерства и гинекологии ЯГКБ — в объективе ЯСИА

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Якутская городская клиническая больница — это крупнейшее многопрофильное учреждение республики, оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь жителям республики по таким видам, как кардиология, ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, инфекционные болезни. Но, пожалуй, самое крупное из них — это отделение акушерства и гинекологии.

Приемный покой акушерского отделения 

Родовое отделение 

Послеродовое отделение 

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

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