Юные цирковые артисты Якутии начинают гастроли по улусам

На свои первые выездные выступления по республике отправляются воспитанники Пекинского международного колледжа искусств.

С 23 по 30 июня в рамках республиканского Ысыаха Олонхо юные артисты выступят в Вилюйском улусе с цирковой программой «Новое поколение NEXT III» из Китая.

С 4 по 9 июля цирк-шапито Бриллиантового цирка Якутии будет работать в Верхневилюйском улусе в рамках юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

В данное время в Цирковой школе города Пекина проходят обучение двадцать талантливых детей из разных улусов Якутии.

«Ребята успешно завершили учебный год и готовы выступить перед зрителем родной республики. С каждым годом мастерство юных цирковых артистов растет и совершенствуется. Вместе с ними мы радуемся первым значимым успехам. Вот уже второй год подряд студенты-якутяне становятся обладателями Гран-при XI Международного фестиваля «InterationalArtsCompetetion «YoungTalants » («Юные таланты»), который проводится в городе Пекине», – сообщают в пресс-службе Бриллиантового цирка Якутии.

В Пекинском международном колледже искусств проходят обучение 20 ребят из разных улусов республики.