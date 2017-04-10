Ысыах песни к 100-летию Христофора Максимова

Якутяне отметили 8 апреля 100 лет со дня рождения любимого, поистине народного певца, артиста, самодеятельного композитора Христофора Максимова. В этот знаменательный день в Саха академическом драматическом театре имени П.А.Ойунского состоялся торжественный вечер.

Гостей встречали красивые девушки и юноши из ансамбля «Эрэл» в якутских костюмах. В фойе театра играл оркестр национальных инструментов Театра танца Якутии им. С.А. Зверева-Кыыл Уола. Большой интерес зрителей вызвала выставка о жизни и творчестве народного артиста ЯАССР, заслуженного артиста ЯАССР Христофора Максимова, организованная Национальной библиотекой.

Те, кто знал Христофора Максимова, помнят его как простого, доброго, очень общительного, с юмором, но очень принципиального человека. И он был настоящим талантом, самородком — первым вывел на эстраду якутскую песню-дэгэрэн, обладал красивым голосом-кылысах, сочинил около 400 песен на стихи якутских поэтов, и все они любимы разными поколениями.

О жизни и творчестве человека, чье имя занесено навечно в историю якутской культуры золотыми буквами, рассказал в своем докладе заместитель министра культуры и духовного развития республики Николай Макаров.

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Огромную работу по увековечении имени своего выдающегося земляка Христофора Максимова проводит Амгинский улус. Так, в 2002 году Сулгачинскому дому культуры было присвоено имя народного таланта. В специально отведенной усадьбе будет построен якутский балаган. А в скором времени привезут и торжественно откроют памятник композитору. В улусе периодически проводится республиканский конкурс «Дэгэрэн ырыа». Вышла книга о Христофоре Максимове в серии «Выдающиеся люди Амгинского улуса». Прошлым летом в Амге работал детский творческий лагерь имени Х. Максимова. Жители района чтят память о талантливом земляке. Это в своей речи отметил глава Амгинского улуса Николай Архипов. За сохранение, пропаганду, исследование творческого наследия и увековечение памяти своего выдающегося отца сыну Христофора Максимова, доктору биологических наук, профессору Трофиму Максимову глава улуса торжественно вручил знак «Почетный гражданин Амгинского улуса».

Как известно, в 1942 году Христофор Максимов, до этого работавший в Майинском театре Мегино-Кангаласского района, приехал в Нюрбинский колхозный театр. Нюрба стала его второй родиной. Здесь он был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Он – почетный гражданин Нюрбинского района.

«Самое главное – те молодые артисты, кому посчастливилось работать под руководством Христофора Трофимовича, кто перенял его богатейший творческий опыт, его бесценные советы — до сих пор работают в Нюрбинском, Якутском театрах, в разных уголках нашей республики, и с благодарностью сохраняют память о нем, гордятся именем своего Учителя», — отметил в своем выступлении и.о. главы Нюрбинского улуса Иннокентий Васильев.

В 50-ые годы Христофор Максимов работал в Верхневилюйском народном театре. И как раз в это время он познакомился с талантливым поэтом Петром Тобуроковым, в тандеме родились прекрасные песни. В верхневилюйском периоде творческой деятельности Христофору Максимову было присвоено звание заслуженного артиста республики. Об этом рассказала поклонникам таланта Христофора Максимова руководитель Школы олонхо, преподаватель Верхневилюйской детской школы искусств Айталина Мойтохонова.

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В 2006 году сыновья Христофора Максимова Трофим и Иннокентий Максимовы основали Фонд по поддержке и развитию якутской песни дэгэрэн. И сейчас периодически и очень успешно проводятся в республике конкурсы Дэгэрэн- ырыа, выявляя новые таланты среди молодежи. Трофим Максимов выразил благодарность главе республики, Государственному Собранию (Ил Түмэн), министерству культуры и духовного развития, администрациям Амгинского улуса и Сулгачинского наслега за поддержку и помощь в подготовке и проведении 100-летнего юбилея отца.

Вторая часть торжественного вечера полностью состояла из концерта, в котором прозвучали лучшие песни Христофора Максимова в исполнениях звезд якутской сцены и эстрады. Очень порадовали своими талантами народные ансамбли «Кыталык», «Эрэл» и земляки Христофора Максимова амгинцы.

Летом, в начале июля, в Сулгаче будет проведен Ысыах песни, посвященный 100-летнему юбилею композитора.