Якутянка Василена Шарина победила в конкурсе «Ердынская красавица»

В Иркутской области прошел VI Межрегиональный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры-2017». Гран-при традиционного конкурса красавиц присуждено артистке национального Театра танца имени С.А. Зверева – Кыыл Уола Василене Шариной.

Десять участниц конкурса из Монголии, Иркутской области, Бурятии и Якутии соревновались в певческих и танцевальных талантах, национальных нарядах. По условиям состязания, девушки демонстрируют не только внешнюю красоту, но и показывают знание традиций своего народа. Выступление Василены Шариной, включавшее игру на хомусе и кылыhах, удивили членов жюри и вызвали симпатию зрителей.

«Культурная программа игр в этом году включала фестиваль этнической музыки, в котором приняли участие ансамбль «Кыл кырыымпа» под руководством Анны Томской и солист Государственного театра эстрады Лэгэнтэй. Наших артистов публика встречала бурными овациями и неподдельным восхищением. Украшением выступлений стал Чысхаан, прибывший прямо из Полюса холода. Выступления якутян были отмечены дипломами», – сообщает пресс-служба министерства культуры и духовного развития.

Общее количество участников творческой и спортивной программ игр из Якутии составило 99 человек.

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