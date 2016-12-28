Якутский новогодний фильм «Волшебная мелодия» расскажет о борьбе со злом с помощью музыки

Учащиеся Высшей школы музыки Якутих исполнили главные роли в семейной новогодней комедии «Аптаах дорҕоон» («Волшебная мелодия»), а известный фокусник Алексей Гольдеров предстал в ней в качестве злодея.

Режиссёры «Волшебной мелодии» –Алексей Амбросьев и Александр Лукин. Большая часть съёмочного процесса прошла в здании Высшей школы музыки зимой прошлого года.

По сюжету дети по стечению обстоятельств остались праздновать Новый год в школе, где обнаружили загадочную кыырымпу и должны противостоять древнему злу, котороге в фильме воплотил иллюзионист Алексей Гольдеров. Бороться с ним при помощи музыкальных инструментов – флейты, скрипки и тубы – будут учащиеся Высшей школы музыки Дайаана Тимофеева, Витя Семёнов и Айсен Местников.

Премьера новогоднего фильма состоится 29 декабря, его покажут во всех кинотеатрах республики.

О съёмках и подготовительном процессе рассказал один из режиссёров Алексей Амбросьев: «Мы хотели создать атмосферу волшебства, ведь все мы выросли на детских советских фильмах. У нас даже злодей не совсем злой, и в нём можно увидеть положительные черты». В то же время картина пронизана мрачноватой мистикой и спецэффектами.

О выборе исполнителя роли отрицательного персонажа режиссер пояснил: «Мы искали обаятельного артиста, а этого у Алексея не занимать, к тому же еще и фокусами может удивить. Рады, что он согласился поучаствовать в проекте, несмотря на плотный график».

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Пост-продакшн и дубляж шел продолжительное время, озвучку, к примеру, заказывали в Москве. Отдельно записывали голос главного отрицательного персонажа, его озвучил актер театра и кино Гаврил Менкяров. «Нам показалось, что у него более злодейский смех», – отметил Амбросьев.

Основная идея фильма в том, что музыка спасёт мир. Над саундтреками картины работал композитор Сергей Ярмонов.