Якутский музей о приглашает на выставку «Саха ох саата»

В Якутском музее им. Ем. Ярославского 1 февраля открылась выставка «Саха ох саата». На ней представлены уникальный для Якутии составной лук с накладками из фондов Тойбохойского республиканского историко-краеведческого комплекса Г.Е. Бессонова, а также луки из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского, Музея археологии, этнографии и высшей школы СВФУ им. М.К. Аммосова, Мегино-Кангаласского краеведческого музея им. Р.Г. Васильева, Чурапчинского музея истории и этнографии им. А.А. Саввина.

С открытием уникальной экспозиции поздравили мастер народных художественных промыслов РС (Я), член Русского географического общества Николай Аржаков – Боло Уус, старший научный сотрудник Национального художественного музея РС (Я) Ефросинья Ноговицына и учитель СОШ №33 г. Якутска Василий Гоголев — Уйул5ан.

Выставка будет работать до 25 февраля.

В XVIII – XIX вв. технология изготовления якутского боевого лука была утеряна. Боевой лук упоминается лишь в олонхо и фольклоре народа саха. В дохристианских якутских погребениях XV-XVII вв. находят лишь фрагменты лука, по которым их невозможно восстановить. Наибольшую сохранность имеют луки XVIII в., которые предназначались для охоты. Кибить (дуга) по-якутски — чаачар, тетива — кирис, стрелы — ох, оногос. Ох всегда имели железные наконечники и использовались для поражения крупных животных. Наконечники оногос делали из дерева и кости, они обычно имели тупой конец и предназначались для охоты на мелких зверей.

Распространение огнестрельного оружия (ружья, винтовки) к концу XVIII в. вытеснило лук со стрелами как орудие охоты.

В настоящее время проводится работа по возрождению якутского лука как историко-культурного наследия и восстановлению технологии его изготовления. Популяризации якутского лука среди населения в последующем может сделать возможным включение стрельбы из якутского лука в спортивные соревнования как вид национального спорта.

Адрес музея: Якутск, пр. Ленина, 5/2. Конт. тел.: 42-51-74.

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