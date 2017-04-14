Якутская епархия покажет «Доброе кино»

В Якутске стартует второй II фестиваль Якутской епархии «Доброе кино». Кинофестиваль организован Якутской епархией русской православной церкви и проводится при поддержке государственной филармонии республики.
Мероприятия фестиваля и показы фильмов пройдут 18-20 апреля.
Задача фестиваля – расширение горизонтов восприятия мира, объединение людей на фундаменте общечеловеческих моральных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, популяризация отечественного и якутского кинематографа.
Завершит кинофестиваль творческий вечер продюсера, сценариста Александра Кузнецова в Якутской духовной семинарии.
|18 апреля
14:00
|Встреча Благодатного огня у памятника святителю Иннокентию (Вениаминову) при Якутской духовной семинарии
|Место проведения: ул. Чернышевского, 52
|14:30
|Торжественное открытие фестиваля «Доброе кино» совместно с Государственной филармонией РС (Я) им. Г. М. Кривошапко
Награждение лауреатов премии имени Святителя Иннокентия, митр. Московского и Коломенского, просветителя Сибири и Америки
Награждение победителей Конкурса репортажей, видео и фотосюжетов о православной жизни в Якутии
|Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
(ул. Чернышевского, 52)
|18:30
|Театральное представление по произведениям А.С. Пушкина «Итак, я жил тогда в Одессе…»
с участием Сергея Волкова, Олега Охотниченко, Сергея Крюкова, Владимира Петрова, Рамиля Сабитова
|Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
|20:00
|Показ фильма-открытия фестиваля «Монах и бес», 2016, Россия, 113 мин., 12+
|Место проведения: Зеленый зал Cinema Center (ул. Кирова, 18Г)
|19 апреля
12:00
|Творческая встреча гостей фестиваля засл. арт. РФ Ольги Кабо, засл. арт. РФ Нины Шацкой, Рамиля Сабитова, Александра Кузнецова и др. со студентами Арктического государственного института культуры и искусств
|Место проведения: Арктический институт культуры и искусств (ул. Орджоникидзе, 4, 2 этаж, овальный зал)
Показы мультфильмов, короткометражных и документальных фильмов:
|19 апреля
10:00
|Мультфильмы Студии во имя святого Иоанна Воина Свято-Елисаветинского монастыря, Республика Беларусь
|Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии (ул. Чернышевского, 52, 2 этаж)
|Мультфильмы-призеры Международного фестиваля «Покров»
|Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
|11:00
|Короткометражные фильмы
|Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
|12:00
|Документальные фильмы
|Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
|15:00
|Показы авторских фильмов председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона:
|Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
Показы фильмов фестиваля:
|19 апреля
14:00
|Землетрясение, Армения-Россия, 2016, 102 мин, 12+
|Место проведения: Кинозал «Республика» (пр. Ленина, 45)
|18:30
|Спектакль «Пятое время года» или «Любви отрывной календарь»
Литературно-музыкальный спектакль с участием засл. арт. РФ Ольги Кабо и засл. арт. РФ Нины Шацкой
|Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
|20 апреля
15:00
|Якутское кино:
Кэрэл, 2017, Россия, 12+, 90 мин.
|Место проведения: Кинозал «Республика» (пр. Ленина, 45)
|16:00
|Трагедия в бухте Роджерс, 2015, Россия, 12+, 93 мин.
|Место проведения: Арктический институт культуры и искусств (ул. Орджоникидзе, 4, 2 этаж, овальный зал)