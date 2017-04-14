Якутская епархия покажет «Доброе кино»

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В Якутске стартует второй II фестиваль Якутской епархии «Доброе кино». Кинофестиваль организован Якутской епархией русской православной церкви и проводится при поддержке государственной филармонии республики.

Мероприятия фестиваля и показы фильмов пройдут 18-20 апреля.

Задача фестиваля – расширение горизонтов восприятия мира, объединение людей на фундаменте общечеловеческих моральных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, популяризация отечественного и якутского кинематографа.

Завершит кинофестиваль творческий вечер продюсера, сценариста Александра Кузнецова в Якутской духовной семинарии.

18 апреля

14:00

 

 Встреча Благодатного огня у памятника святителю Иннокентию (Вениаминову) при Якутской духовной семинарии

 

 Место проведения: ул. Чернышевского, 52

 
14:30

 

 Торжественное открытие фестиваля «Доброе кино» совместно с Государственной филармонией РС (Я) им. Г. М. Кривошапко

 

Награждение лауреатов премии имени Святителя Иннокентия, митр. Московского и Коломенского, просветителя Сибири и Америки

 

Награждение победителей Конкурса репортажей, видео и фотосюжетов о православной жизни в Якутии

 

 Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии

(ул. Чернышевского, 52)

 
18:30

 

 Театральное представление по произведениям А.С. Пушкина «Итак, я жил тогда в Одессе…»

с участием Сергея Волкова, Олега Охотниченко, Сергея Крюкова, Владимира Петрова, Рамиля Сабитова

 

 Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии

 
20:00

 

 Показ фильма-открытия фестиваля «Монах и бес», 2016, Россия, 113 мин., 12+

 

 Место проведения: Зеленый зал Cinema Center (ул. Кирова, 18Г)
19 апреля

 

12:00

 

 Творческая встреча гостей фестиваля засл. арт. РФ Ольги Кабо, засл. арт. РФ Нины Шацкой, Рамиля Сабитова, Александра Кузнецова и др. со студентами Арктического государственного института культуры и искусств

 

 Место проведения: Арктический институт культуры и искусств (ул. Орджоникидзе, 4, 2 этаж, овальный зал)

 

 

Показы мультфильмов, короткометражных и документальных фильмов:

19 апреля

10:00

 Мультфильмы Студии во имя святого Иоанна Воина Свято-Елисаветинского монастыря, Республика Беларусь Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии (ул. Чернышевского, 52, 2 этаж)
Мультфильмы-призеры Международного фестиваля «Покров» Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
11:00 Короткометражные фильмы Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
12:00 Документальные фильмы Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
15:00 Показы авторских фильмов председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона: Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии

Показы фильмов фестиваля:

19 апреля

14:00

 Землетрясение, Армения-Россия, 2016, 102 мин, 12+

 

 Место проведения: Кинозал «Республика» (пр. Ленина, 45)

 
18:30 Спектакль «Пятое время года» или «Любви отрывной календарь»

Литературно-музыкальный спектакль с участием засл. арт. РФ Ольги Кабо и засл. арт. РФ Нины Шацкой

 

 Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии

 
20 апреля

 

15:00

 Якутское кино:

Кэрэл, 2017, Россия, 12+, 90 мин.

 

 Место проведения: Кинозал «Республика» (пр. Ленина, 45)

 
16:00 Трагедия в бухте Роджерс, 2015, Россия, 12+, 93 мин.

 

 Место проведения: Арктический институт культуры и искусств (ул. Орджоникидзе, 4, 2 этаж, овальный зал)

 
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