Якутская епархия покажет «Доброе кино»

14:30

Торжественное открытие фестиваля «Доброе кино» совместно с Государственной филармонией РС (Я) им. Г. М. Кривошапко Награждение лауреатов премии имени Святителя Иннокентия, митр. Московского и Коломенского, просветителя Сибири и Америки Награждение победителей Конкурса репортажей, видео и фотосюжетов о православной жизни в Якутии