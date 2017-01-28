Выставка «Узоры земли Олонхо» в Японии: Якутские мастерицы переместились в Саппоро

Якутские мастерицы продолжили шествие по Японии и представили свои творения на выставке «Узоры земли Олонхо» в Саппоро 27 января. На своей facebook-странице руководитель Ассоциации мастеров лоскутного шитья России Римма Быбина отметила, что на мероприятии было много гостей и добрых отзывов.

Напомним, торжественное открытие выставки якутских мастериц «Якутия. Узоры земли Олонхо» состоялось в Токио 19 января. Творения вызвали у японцев удивление и неподдельный интерес.

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Вторая часть выставки, как и было запланировано, стартовала в Генеральном консульстве России в городе Саппоро на острове Хоккайдо 27 января. Были представлены работы известного народного мастера, члена Союза художников России Анны Зверевой, ее учениц, а также картины художницы Александры Бочкаревой-Иннокентьевой.

Якутянки демонстрируют лоскутные картины, коврики с традиционным якутским орнаментом, национальную одежду, женские украшения, убранство коня, вышитое бисером и украшенное лоскутным шитьем.