Выпускников учреждений культуры беспокоят материальные и юридические аспекты работы

Сегодня министр культуры и духовного развития республики Владимир Тихонов встретился с выпускниками профильных образовательных учреждений. В ходе двухстороннего диалога стороны согласились, что главные проблемы лежат в материальной и юридической плоскости.

«Мы регулярно встречаемся с выпускниками наших образовательных учреждений, ведь слышать их и их идеи – очень важно. Только все вместе мы сможем развить нашу отрасль и дальше продолжать добиваться заметных успехов», – отметил Владимир Тихонов.

В ходе встречи в формате «Открытого микрофона» молодыми людьми был поднят ряд накопившихся вопросов: укрепление материально-технической базы, создание оперативно пополняемого фонда актуальных вакансий, увеличение размера заработной платы в отрасли и многое другое.

Заместитель ректора по учебной части республиканского музыкального училища Чаянда Скрыбыкина напутствовала свежеиспеченных специалистов с тем, чтобы они готовились к сложной, но интересной работе: «С самых первых дней вы столкнетесь с тем, что многие юридические аспекты нашей с вами работы до сих пор не отрегулированы в юридическом плане так, как следовало бы. К примеру, статус учителя музыки размыт. Нам нужно определиться, мы все-таки учителя или артисты? И уже исходя из этого строить всю нашу дальнейшую работу. Кроме того, отдельная проблема – недостаток образовательных учреждений. Если мы посмотрим на города России, население которых по численности сопоставимо с Якутском, мы увидим, что зачастую количество музыкальных школ и других культурных образовательных учреждений исчисляется десятками. Разумеется, и результаты соответствующие. У нас же их, как известно, всего две».

1 из 6