Вячеслав Лавернов признан лучшим актером на онлайн-кинофестивале «Дубль два»

Исполнитель главной роли в детективном фильме «Мой убийца» Вячеслав Лавернов стал лучшим актером на кинофестивале «Дубль два». С огромным отрывом он обошел других номинантов.

В Москве в медиа-центре «Российской газеты» завершился VIII онлайн-кинофестиваль «Дубль Дв@». В этом году конкурсная программа включала девять полнометражных и шесть короткометражных картин, во внеконкурсном показе шли два спектакля.

В кинофестивале приняли участие и представители от Якутии, актеры и создатели нашумевшего детектива «Мой убийца». Так, исполнитель главной роли молодого следователя Вячеслав Лавернов завоевал победу в номинации «Лучшая актерская работа». Отрыв от других участников был внушительным – почти половина опрошенных проголосовала за якутянина.

Приз зрительских симпатий (полнометражный фильм) завоевала картина «Монах и бес». Среди короткометражных фильмов самым популярным назван «Ближе, чем кажется». Детектив «Мой убийца» режиссера Костаса Марсана также был в числе претендентов, но, увы, не набрал большего количества баллов.

Особенностью кинофестиваля можно назвать то, что сайт «Дубль дв@» на время проведения голосования предоставляет бесплатный просмотр всех фильмов-участников. В этом году картины, в том числе и «Мой убийца», посмотрели более 20 тысяч зрителей из 85 стран.

В профессиональном жюри, которое также вручало свои спецпризы, были режиссеры Александр Митта, Оксана Карас и Александр Котт, а также актриса Юлия Ауг.

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