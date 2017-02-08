Воспитанники якутского детдома участвуют в проекте НТВ «Ты супер!»

Группа «Хатан» Верхневилюйского детского дома прошла первый тур нового телепроекта «Ты супер!». Премьера состоится 11 февраля на НТВ.

«Ты супер!» — уникальный международный вокальный проект для детей, которые по разным причинам остались без родителей. На кастинг конкурса пришло более 1,5 тысячи заявок. Представители Якутии, воспитанники Верхневилюйского детдома им. И.И.Седалищева вошли в число 92 лучших.

Группа, представляющая нашу республику, называется «Хатан», что можно перевести как «несломленный». Руководитель — Роман Кысылбаиков. Ребята много раз принимали участие в республиканских конкурсах, становились победителями.

В жюри проекта «Ты супер!» — музыкальный продюсер Игорь Крутой, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, певица Ёлка, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.