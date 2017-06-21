В Якутске проходят Дни литературы и искусства Кыргызской Республики

На творческом вечере в Саха театре гостей из Кыргызстана тепло приветствовали представители органов власти, культуры. Выступавшие отмечали, что судьбу двух народов связывают как духовно-нравственные начала, так и общественно-политические, поскольку у истоков государственности Якутии и Кыргызстана стоял сын народа саха Максим Аммосов.

Напомним, в Якутске проходят Дни литературы и искусств Кыргызской Республики.

«Примечательно, что открытие Дней пришлись на государственный визит президента Кыргызстана в нашу страну. Литература и искусство — это те скрепы, которые объединяют народы, являются основой для дружбы народов», — отметил зампред правительства Якутии Алексей Дьячковский.

Вице-премьер подчеркнул, что кыргызская литература была всегда близка по духу жителям Якутии, а произведения Чингиза Айтматова стали основой для взлета нашего театра.

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Первый вице-спикер парламента региона Анатолий Добрянцев обратил внимание, что Дни литературы и искусств Кыргызской Республики — памятное событие, которое проходит одновременно в Москве и Якутии. Он подчеркнул, что люди помнят и чтят заслуги Максима Аммосова, который отстаивал их государственность.

«Якутяне, как и многие другие народы, считают Чингиза Айтматова своим писателем. Нас объединяют общие истоки, эпические произведения «Олонхо» и «Манас» переведены на якутский и кыргызский языки. Проведение Дней откроет новую страницу в истории культурных международных связей двух братских республик», — сказал Добрянцев.

Советник президента Кыргызстана Мира Карыбаева поблагодарила якутян за теплый прием, желание общаться и интерес к культуре ее страны. Она зачитала обращение президента республики Алмазбека Атамбаева: «Наши народы имеют немало общих черт, пронеся через века народную мудрость в эпосах «Манас» и «Олонхо». Сходство языков, входящих в большую алтайскую семью, напоминает об общем происхождении. Настало время активно использовать для укрепления гуманитарных связей общие языковые, культурные, исторические корни. Важным связующим звеном новой истории наших народов является личность выдающегося политического и государственного деятеля Максима Кировича Амммосова. Примечательно, что Дни литературы и искусства Кыргызской Республики проводятся в рамках празднования его 120- летнего юбилея».

В рамках Дней в Якутске пройдет круглый стол с участием писателей и деятелей культуры, состоится подписание соглашения о сотрудничестве между кинематографистами двух республик, а жители и гости столицы смогут посмотреть кыргызские фильмы, посетить выставку изобразительного искусства в Национальном художественном музее. Пройдут встречи художников, кинематографистов и писателей. В Намском улусе будет проведен Ысыах.