В Якутске презентовали исторический роман про древнюю историю народа саха

В Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина в столице Якутии публике была представлена новая работа Иннокентия Винокурова, посвященная истории якутского народа. Художественный роман описывает события, которые произошли во время переселения предков саха к среднему течению Лены.

Автор романа «Yс саха төрдө» Иннокентий Винокуров, также известный в качестве ученого-хирурга, не стал раскрывать основные перипетии сюжета, однако рассказал об основной цели своего произведения — способствовать консолидации народа.

«Бывает, что мы по разному относимся к своему народу. Вот в романе я написал про то, как три родоночальных союза племен — туматы, уранхаи, хоро, привели в долину Туймаады скот и расселились по обеим сторонам Лены, чтобы дать начало нашей истории.Этой книгой я хотел сказать, что когда мы консолидируемся, то наша поступь станет шире и наша республика станет развитым краем«, — отметил Винокуров.

Он подчеркнул, что роман не претендует на максимальную историчность, поскольку в художественной литературе не обойтись без приукрашивания и интерпретации. Также автор рассказал о своем желании в скором времени увидеть в Якутске памятник трём всадникам с якутскими батасами, как символ древности происхождения саха. «Все гости столицы бы тогда увидели, что корни нашего народа уходят вглубь веков — во времена монгольских завоеваний«, — резюмировал автор.

1 из 6

Член Союза писателей России Николай Калитин, выступавший после автора, отметил громадный труд Иннокентия Винокурова. «Он постарался в мельчайших деталях отобразить эпоху. Даже язык книги приближенный к тем временам, хотя добиться идентичности в принципе невозможно«, — похвалил он роман.

Важность события для якутской литературы отметили председатель постоянного комитета Госсобрания Василий Местников, председатель Городской Думы Александр Саввинов, заместитель министра развития институтов гражданского общества Якутии Лена Иванова.

Отметим, что у Иннокентия Винокурова это уже третье объемное произведение. До этого свет увидели: историко-документальная повесть «Оленьими тропами к открытиям алмазных месторождений» и роман «Любовь в Яранге».