В Якутске почтили память талантливого костореза Владимира Нестерова

В Национальном художественном музее открылась выставка художника-костореза Владимира Нестерова «Со светлой душой». Более тридцати работ удивляют своей миниатюрностью и точностью: создать фигурки из бивня мамонта размером в 2-3 см сможет не каждый.

Владимир Нестеров — якутский талантливый художник-косторез, принимавший участие во многих республиканских, всероссийских и зарубежных выставках. Он удостоился именной номинации «За косторезные миниатюры» на II Всероссийском фестивале косторезного искусства народов России.

Его работы называют очень выразительными. В основном он вдохновлялся окружающим миром и культурой родного народа. Среди его работ фигурки, посвященные Ысыаху, персонажам Олонхо, шаманизму, животным и другим темам.

Некоторые из его творений удивляют своей сложностью и виртуозностью исполнения, и настолько малы, что для их рассмотрения требуется лупа. Для удобства посетителей у экспонатов есть увеличительные стекла.

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Организовали выставку и конкурс имени художника его родители, Степан Дмитриевич и Анна Петровна Нестеревы. Вспомнить талантливого мастера пришли его друзья и однокурсники, представители министерства культуры Якутии и Союза художников. Все были едины в одной мысли: Владимир всегда отличался творческим подходом к своей работе, он очень любил свое дело. Главный хранитель Национального художественного музея Галина Софронова отметила в творениях Нестерова чувство горести и пронзительность.

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Владимир Нестеров должен был отметить 6 февраля свое сорокалетие.

Выставка будет работать для всех желающих до 22 февраля в основном здании музея по адресу: Кирова, 9. Справки по телефону: 33-52-79.

Владимир Степанович Нестеров родился 6 февраля 1977 года в городе Якутске. Окончил в 1994 году Бетюнскую СОШ Амгинского улуса, в 1998 – Якутское художественное училище им. П.П. Романова по специальности «художник-мастер» (мастерская В.В. Бочкарева). С 2000 по 2003 годы работал руководителем учебно-производственной деятельности в Бетюнской средней школе, дополнительно обучая учащихся азам информатики и компьютерной грамоте. В 2003 году был принят музыкальным руководителем в Бетюнский центр культурного отдыха «Дьулуур». С 2004 по 2016 годы занимался творческой деятельностью. Владимир Нестеров принимал участие во многих республиканских, всероссийских и международных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, КНР. В 2006 году удостоился именной номинации «За косторезные миниатюры» на II Всероссийском фестивале косторезного искусства народов России.